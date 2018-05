Minimal Fashion: Den eigenen Stil finden, Kleidung bewusst einkaufen und clever kombinieren ist ein Buch aus dem Verlag Dorling Kindersley vom 20. März 2018.

Minimal Fashion: Den eigenen Stil finden: Der Schrank ist randvoll und trotzdem nichts zum Anziehen? Das kennt jede Frau. Die Lösung für das Problem lautet: Kleiderschrank ausmisten! Denn drin ist nicht zu wenig, sondern in der Masse geht einfach nur der Blick fürs Richtige verloren. Dieses Mode-Buch erklärt, wie die perfekte Kleiderschrank-Ordnung mehr Stil ins Leben bringt. Ein übersichtliches Layout, moderne Fotos und Illustrationen, viele Inspirationen sowie fundierte Tipps, praktische Fragebögen zur Typanalyse und Listen zum Ausfüllen führen Schritt für Schritt zu einer stilvolleren Garderobe. Mit dieser cleveren Anleitung kehrt Minimalismus in den Kleiderschrank ein.

Die beiden Hamburger Designerinnen Anna Bronowski und Juliana Holtzheimer bieten in diesem Mode-Ratgeber persönliche Stil-Beratung an. Als Fair-Fashion-Expertinnen verraten sie eine konkrete Strategie für das typgerechte Styling. So wird sich eine Garderobe zusammengestellt, die sich auf das Wichtigste beschränkt, bei der sich die vorhandenen Basics aber schlau zu vielfältigen Outfits kombinieren lassen. Wenn nämlich ausschließlich Lieblingsteile im Schrank hängen, die einem auch wirklich stehen, ist frau garantiert immer gut gestylt.

Minimalismus bedeutet, sich bewusst für weniger Konsum und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen zu entscheiden. „Capsule Wardrobe“ (reduzierte Mini-Garderobe) und „Slow Fashion“ (nachhaltige Mode) – so heißen die Zauberwörter für Minimalismus in der Modewelt. Na, wer wagt sich mit dem Mode-Buch an das Projekt „Kleiderschrank ausmisten“?

8,5 von 10 aufgeräumten Kleiderschränken