MindNapping 28: Verbindungen ist ein Hörspiel von High Score aus dem Jahr 2017.

MindNapping 28: Verbindungen: Alan Cormack hat alles. Ein schnelles Auto, eine atemberaubende Freundin und die Gunst seines Vaters. Ihm kann nichts passieren er fühlt sich unsterblich. Selbst in dem Augenblick, als er einen Verkehrsunfall verursacht, der eine Schwerverletzte zur Folge hat. Alan kommt ohne Konsequenzen davon. Alles ist perfekt. Doch dann spricht Rachel Morgan, eine Journalistin der Palm Beach Post, ihn an und konfrontiert ihn mit den vergangenen Taten. Alan hat Verbindungen, gefährliche Verbindungen, und die werden alles daran setzen, um sich und Ihresgleichen zu schützen. Selbst vor Mord schrecken sie nicht zurück…

Ein spannendes Hörspiel bzw. eine spannende Folge, nach zuletzt so mittelmäßiger Folgen der Serie MindNapping. Nicht nur spannend sondern auch sehr mysteriös und so ganz habe ich nicht alles verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war schon sehr mysteriös mit dieser Verbindung und den immer wiederkehrenden Spruch „Rapunzel ist ein schönes Kind, ihr Haar ist weiß“. Das einzige was ich nicht so passend fand dieses Mal war das Cover, da hätte es doch wesentlich bessere Motive gegeben, beispielsweise Rapunzel. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, die Folge war gut, hört einfach selbst mal rein.

7,0 von 10 spannenden Krimis