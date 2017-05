MindNapping 27: Giallo: Die Fernsehmoderatorin Graciella wird Zeugin des brutalen Mordes an einer ungeliebten Konkurrentin. Aus einem Versteck heraus beobachtet sie die Bluttat des Maskierten und kann nur mit knapper Not entkommen. Aufgrund ihrer persönlichen Verwicklung in den Fall, traut sie sich nicht, zur Polizei zu gehen. Der behandschuhte Mörder sucht weitere Mitarbeiter des Fernsehsenders heim, für den Graciella arbeitet und der gerade eine Reihe mit klassischen italienischen Thrillern der 70er Jahre ausstrahlt. Während die Polizei mit jeder weiteren Leiche immer tiefer im Dunkeln tappt, sucht der Killer den Kontakt zu Graciella, die sich ihrerseits Verstärkung in Form des gescheiterten Paparazzo Stefano beschafft hat. Ein verhängnisvolles Katz- und Mausspiel nimmt seinen Lauf, an dessen Ende es kein Zurück mehr gibt. Für Niemanden…

Ich hatte mit der Serie ja weitergemacht, weil wieder Folgen gelungen waren, zwischendrin wurden sie mal etwas beliebig und langweilig. Diese war so ein Mittelmaß. Sie fing irgendwie komisch an, so gar nicht mein Ding, viel zu viel Gekreische von Frauen. Es wurde dann aber schnell auch spannender. Das spannendste war eigentlich im ersten Drittel des Hörspieles, dann wurde es wieder etwas langwieriger ohne wirkliche Story, es plätscherte so dahin. Ich weiß nicht genau wie ich das erklären soll, es war okay, aber eben kein Knaller wie die letzten Folgen. Am besten ihr macht euch selbst mal ein Bild und hört einfach selbst mal rein.