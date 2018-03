Milch: Verlockende Rezepte aus Milch, Joghurt, Käse und Sahne ist ein Buch aus dem Busse Verlag vom 1. Februar 2018.

Letzte Aktualisierung am 5.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Milch: Verlockende Rezepte aus Milch, Joghurt, Käse und Sahne: Wissenschaftliches und Hintergründiges über das Nährstoffwunder Milch. MILCH ist ein ästhetisch wie inhaltlich überzeugendes Plädoyer für das Produkt Milch, seine vielfältigen Erscheinungsformen und die ungeheure Bedeutung der individuellen Qualität dieses nährreichen, köstlichen und ja, gesunden Lebensmittels. In prägnanten Bildern führt die Ernährungswissenschaftlerin Annie Bell durch den für sie idealen Lebensraum der Kühe, erläutert fundiert die Vorzüge der Milch sowie die Parameter, von denen die Qualität maßgeblich bestimmt wird, um anschließend durch ein verlockendes Portfolio ungewöhnlicher, neuartig inszenierter Rezepte rund um die Milch zu führen. MILCH – erhellend, wunderschön, köstlich!

Als ich dieses Buch gesehen habe musste ich es haben, denn ich liebe Milch. Im ernst, ich habe großen Spaß daran verschiedene Milch Sorten zu testen, bei mir spielt Milch eine große Rolle und täglich genieße ich diese. Wirklich, ich genieße, ich liebe Milch. Am schönsten ist der große Schluck, direkt aus der Packung, frisch aus dem Kühlschrank.

So fand ich den ersten Teil des Buches hoch interessant, dort wurden die verschiedenen Stufen beschrieben, wie man Milch haltbarer macht, erhitzt, pasteurisiert etc. Wie man Butter draus mach, Yoghurt und und und, wie man eben Milch als Produkt weiter verarbeitet. Das mal alles bis ins Detail zu lesen war spannend. Im zweiten Teil des Buches gibt es Rezepte, wo Milch im Grunde nur eine Nebenrolle spielt, das war auch okay, doch ich hatte mit dem ersten Teil des Buches mehr Spaß. Schaut doch aber am besten selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

7,5 von 10 Milchkühen