Midnight Sun – Alles für dich ist ein Drama mit u.a. Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger und Rob Riggle von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2018.

Midnight Sun – Alles für dich: Musik ist alles im Leben der 17-jährigen Katie (Bella Thorne): Tagsüber komponiert sie Songs auf der Gitarre und beobachtet ihren Schwarm Charlie (Patrick Schwarzenegger) schüchtern aus der Ferne, abends tritt sie als Straßenmusikerin auf. Als der gutaussehende Skater zufällig einen Auftritt Katies sieht, verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Schnell kommen sich die beiden näher, doch was Charlie nicht weiß: Katie leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Krankheit, die jegliches Sonnenlicht zur tödlichen Gefahr macht und sie tagsüber an ihr Zuhause fesselt. Nur ihr alleinerziehender Vater Jack (Rob Riggle) und ihre beste Freundin Morgan (Quinn Shephard) kennen Katies Geheimnis. Beflügelt von der neu entfachten Liebe, beschließt Katie jedoch zum ersten Mal in ihrem Leben, sich nicht mehr länger von ihrem Schicksal bestimmen zu lassen. Sie genießt Charlies Liebe und lässt sich von seiner Lebenslust und Leidenschaft mitreißen. Irgendwann ist es allerdings unausweichlich: Sie muss Charlie mit der Wahrheit konfrontieren, dass sie anders ist als andere Mädchen…

Um eines gleich vorweg zu sagen, dieser Film erinnert stark an Filme wie Nur mit Dir oder Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Es wird also geweint werden und das nicht zu knapp wenn ich ehrlich bin. Der Film fängt im Grunde traurig an und erzählt die Geschichte eines Mädchens, das nur eine gewisse zeit zu leben hat, wegen ihrer Krankheit. Sie darf nicht in die Sonne. Was das Schicksal bedeutet sieht man hier sehr gut und wie es eben auch so ist verliebt sich das Mädchen irgendwann. Die Liebesstory ist einfach wunderbar. Selbst ich als Mann, der sowas in der Art nicht so sehr gerne sieht war berührt und fand das einfach nur schön, bis es eben kritisch wird mit der Krankheit, aber da will ich euch nicht zu viel verraten. Alle Schauspieler haben ihre Rolle wunderbar gespielt, ich bin richtig begeistert und ergriffen. Besonders Patrick Schwarzenegger will ich hervorheben, ich bin mir nun sicher, dass er eine große Karriere haben wird, aber schaut ihn euch einfach selbst in diesem Film an.

8,5 von 10 Sonnenuntergängen