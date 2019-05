Microsoft Windows Server 2019 – Das Handbuch: Von der Planung und Migration bis zur Konfiguration und Verwaltung ist ein Buch aus dem O’Reilly Verlag vom 16. Mai 2019.

Microsoft Windows Server 2019 – Das Handbuch: Dieses Buch gibt Ihnen einen tiefgehenden Einblick in den praktischen Einsatz von Windows Server 2019. Es richtet sich sowohl an Neueinsteiger in Microsoft-Servertechnologien als auch an Umsteiger von Vorgängerversionen. Planung und Migration, Konzepte und Werkzeuge der Administration sowie die wichtigsten Konfigurations- und Verwaltungsfragen werden praxisnah behandelt.

Alle wichtigen Funktionen werden ausführlich vorgestellt, ebenso die effiziente Zusammenarbeit mit Windows 10-Clients. Es erwarten Sie über 1000 Seiten praxisnahes und kompetentes Insider-Wissen.

Beruflich im Informatik-Bereich benötigt man ja immer ein Nachschlagewerk, besonders ein gutes für die Windows Server Versionen von Microsoft. Jeder Administrator muss mal was nachschlagen, keiner kann immer alles wissen und daher freue ich mich Dir ein wirklich tolles Nachschlagewerk vorzustellen. Bisher kannte ich, was Microsoft Windows Server 2019 angeht, nur andere Publikationen, ich muss aber ehrlich sagen, dass in meinen Augen die vom O’Reilly Verlag noch detaillierter und verständlicher geschrieben ist. Ich würde also sagen, dass im Vergleich dieses das bessere Nachschlagewerk ist. Das was ich bisher nachgeschlagen habe war super erklärt, immer mit Bildbeispielen, dass man sich auch nie verliert, wenn man beispielsweise was installieren möchte oder Einstellungen vornimmt. Auch zum Weiterbilden ist das Buch super. Es gibt etwa Themen im Windows Server, die ich bisher nicht kannte, bzw. nicht probiert habe. Mit diesem Buch ist es einfach da mal durchzublicken und nicht nur im Groben die Sache zu verstehen. Ich kann dieses Buch also wirklich jedem Administrator empfehlen, der seine Werkzeugtasche erweitern möchte.

10 von 10 grandiosen Fachbüchern