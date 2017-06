Microsoft Excel Pivot-Tabellen: Das Praxisbuch: Für die Analyse größerer Datenmengen in Excel sind PivotTables ein besonders leistungsfähiges Werkzeug. Das Buch zeigt, wie Excel-Anwender mit Vorkenntnissen bei ihrer täglichen Arbeit von PivotTables profitieren können. Außerdem richtet sich das Buch an Anwender, die PivotTables bereits nutzen, jedoch darüber hinaus verstehen wollen, wie diese richtig funktionieren, um gezielt professionelle Lösungen zu modellieren.

Anhand praktischer Beispiele wie der Projektfinanzsteuerung, der ABC-Analyse oder der Personalstrukturanalyse lernen Sie die Funktionsweise von PivotTables und PivotCharts in Excel 2010 bis Excel 2016 kennen, verstehen und gewinnbringend einzusetzen. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Tool Power Pivot, das in der Version 2013 erstmals direkt in Excel integriert wurde. Mit Power Pivot können große Datenmengen aus mehreren Quellen importiert und analysiert werden. Das Buch erklärt ausführlich die Möglichkeiten von Pivot-Tabellen ohne dabei zu komplex zu werden.