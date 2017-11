Met un ohne Jedöns ist das neueste Album von D’r Frank und Da Records (Da Music) aus dem Jahr 2017.

Met un ohne Jedöns von D’r Frank: Ihr wisst ja, dass ich Fan vom 1. FC Köln bin, allerdings komme ich aus dem Norden Deutschland ich hatte bisher mit dem kölschen Dialekt wenig zu tun, mit der Lebensweise der Kölner ebenfalls. Ein guter Bekannter von mir stammt aber aus Köln und mit dem fahre ich in der letzten Zeit öfter nach Köln zum Fußball. Zudem seht ihr, dass ich oft auch Wochenendtrips nach Köln mache, die Kultur da, die ganz eigene Art der Menschen gefällt mir einfach unendlich gut und so ist es auch so, dass ich mich in den letzten Wochen für kölsche Musik begeistere. Ich kenne mich da noch wenig aus, doch ist mir diese Tage diese CD von Frank in die Hände gefallen und ich bin echt begeistert. Su es Kölle fand ich dabei am besten, eine Neuaufnahme. Aber das heißt nicht, dass die anderen Tracks schlecht waren, im Gegenteil, ich fand das ganze Album richtig gelungen, es lief hier die Tage schon einige male rauf und runter. Ich kann euch das also sehr empfehlen, hört einfach selbst mal rein.

7,5 von 10 kölsche Künstlern