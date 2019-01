Mermaids: Kleines Handbuch für Meerjungfrauen und Nixen ist ein Buch aus dem Verlag Naglschmid, S vom 31. Mai 2017.

Letzte Aktualisierung am 21.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Mermaids: Kleines Handbuch für Meerjungfrauen und Nixen: Münchens Profi-Mermaid Daniela Rodler und die Illustratorin Stephanie Naglschmid geben dieses reich illustriertes Handbuch mit vielen Tipps und Hinweisen für angehende Meerjungfrauen und Meermänner heraus. Ideal als Begleitbuch zum Kurs mit einem kunstvoll gestalteten Zertifikat für Kursbestätigungen.

„Du suchst die richtige Ausrüstung, wie man sich mit dem Fischschwanz sicher und elegant bewegt, das richtige Make Up und allgemeine Infos zum Abtauchen und Luftanhalten. Tipps für das Kameraposing und noch vieles mehr… dann hast du jetzt ein ideales Begleitbuch für deinen Weg zur perfekten Mermaid.“

Das Buch ist wirklich süß gemacht, ich gehe jede Wette ein, dass eure Kinder, vermehrt Mädchen, dieses Buch lieben werden. Hier gibt es eine Menge zu lernen, so lernen eure Kinder wie das mit dem Luftholen funktioniert, wie die Lunge funktioniert, was am Ohr besonders ist, was ein Druckausgleich ist und vieles mehr. Das Buch ist also nicht nur niedlich, sondern auch lehrreich und daher meine klare Empfehlung.

8,5 von 10 kleinen Meerjungfrauen