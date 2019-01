Mercedes-Benz W 126: Die S-Klasse – das beste Auto der Welt ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 21. Dezember 2018.

Mercedes-Benz W 126: Die S-Klasse – das beste Auto der Welt: Das Buch der Sonderklasse! Die erfolgreichste Oberklasse-Limousine aller Zeiten ist die Mercedes-Baureihe 126. In zwölf Jahren wurden mehr als 800.000 Limousinen und Coupés gebaut. Heute zählen die S-Klassen der 80er zu den beliebtesten und begehrtesten Old- und Youngtimern. Der W 126 besticht nach wie vor mit seinem zeitlos-eleganten Design. Mit dem repräsentativen Wagen wurden überdies zahlreiche technische Innovationen wie ABS, Gurtstrammer und Airbags selbstverständlich. Die erste umfassende Typenmonografie beschreibt die Entwicklung der Limousinen, ihrer Langversionen und der hinreißend gezeichneten Coupés, nennt alle technischen Daten und zeigt die Autos in zahllosen wunderbaren, eigens für das Buch gemachten Fotos.

Dazu kommt ein ausführlicher Datenteil, in dem Lackfarben-, Polster- und Ausstattungscodes entschlüsselt werden. Eigenen Raum erhält auch das Thema Sonderschutz. Wohl noch von keiner Limousine zuvor sind derart viele gepanzerte Versionen gebaut worden. Schließlich widmet sich das Werk dem spannenden Thema Tuning – auch diverse Veredler und Tuner nahmen sich mit Begeisterung der S-Klasse an. Flügeltürer, Kombis, Cabrios und abenteuerliche Breitbauten entstanden ebenso wie teils exzentrische Luxusliner für ölreiche Potentaten.

Der Mercedes-Benz W 126 ist eines meiner Lieblingsautos. Damals in den 80er Jahren war das ein absolutes Statussymbol. Ich kann mich noch gut erinnern als Kind, das ich mich immer umgedreht habe, wenn dieser Wagen vorbei gefahren ist. Heute sieht man sie immer weniger, aber wenn, dann drehe ich mich heute auch noch um, weil sie einfach schick sind. Ich habe auch schon oft mit dem Gedanken gespielt mir einen gebraucht zu kaufen, einen der noch gut in Schuss ist. Vorher will ich aber alle Informationen dazu haben die man bekommen kann, dazu ist dieses Buch einfach perfekt. Für Liebhaber absolut geeignet.

9,0 von 10 wunderschönen Automobilen