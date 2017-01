Menschliche Intelligenz oder „Wie blöd kann man sein“ von HG. Butzko: Gibt es menschliche Intelligenz auf der Erde? Auf einem Planeten, auf dem sich Milliarden von Menschen von Religionen vorschreiben lassen, wie sie zu leben haben? Und wo Politik und Religion auf unzumutbare Weise vermischt werden. Von Dschihadisten im Nahen Osten, Evangelikalen im Wilden Westen aber auch von der CDU/CSU. Höchste Zeit also für einen gläubigen Atheisten: HG. Butzkos Argumente sind nicht immer bequem, aber dafür logisch statt ideologisch. Und manchen spricht er dabei ins Gewissen, vielen aus der Seele, doch vor allem immer Klartext.

HG. Butzko betitelt sich selbst als Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich im Kabarett nicht so viel Ahnung habe und mich da gerade die letzten Wochen und Monate reinfinde, ich kannte HG. Butzko also bisher nicht. Ich war also selbst gespannt wie dieses Programm wohl sein wird und fand es die meiste Zeit auch recht unterhaltsam. Der Knaller war der Abschnitt über die Bibel und den Koran. Da habe ich wirklich sehr oft gelacht und musste da im Nachhinein drüber nachdenken. Auf witzige Art und Weise hält er den Religionen dort den Spiegel vor, sowas hört man eher selten, einfach klasse. Ich kann euch das Programm eben genau wegen dem Abschnitt sehr empfehlen, hört einfach selbst mal rein.