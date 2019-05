MEINE RESILIENZ: Das Training mitten im Leben ist ein Buch aus dem allesimfluss-Verlag vom 11. April 2019.

MEINE RESILIENZ: Das Training mitten im Leben: RESI… was? Mit Resilienz meisterst Du Blockaden, Stress und Krisen nicht nur, Du kannst sogar gestärkt daraus hervorgehen. Wie Du diese scheinbare „Zauberfähigkeit“ trainierst – darum geht es hier. Dabei sagt Dir dieses Resilienztraining nicht, wie Du zu sein hast. Das Buch ein freundlicher Begleiter, der Dich selbst erkennen und erfahren lässt, was für Dein Wachstum der richtige Weg ist. Und das Beste: Du kannst es ganz einfach in Deinen Alltag integrieren.

Ob Du eine Überforderung erlebst oder einem inneren Wunsch folgend Dich im privaten wie beruflichen Bereich weiterentwickeln willst – MEINE RESILIENZ ist Dein Lift aufs nächste Level.

Ich habe in der Tat diese Tage zum ersten Mal etwas von Resilienz gehört. Es gibt einige Dinge die mich frustrieren, wütend machen, traurig machen oder Dinge vor denen ich Angst habe. Mich beschäftigt das sehr und daher fand ich dieses Buch spannend, denn durch die Resilienz durch den Aktzeptanzpunkt wird man in seinem handeln wieder freier. Das Buch setzt da an und motiviert, es zeigt wie man diese Dinge überwinden kann. Ich kann euch das Buch daher sehr empfehlen, schaut unbedingt da mal rein.

8,5 von 10 Aktzeptanzpunkten