Meine Magnet-Bibel-Geschichten von Jesus: Ein Spielbuch mit 20 Magneten ist ein Kinderbuch aus dem Verlag SCM R.Brockhaus vom 26. Februar 2018.

Meine Magnet-Bibel-Geschichten von Jesus: Ein Spielbuch mit 20 Magneten: Vier tolle Bibelgeschichten von Jesus lassen sich auf diesen magnetischen Seiten entdecken. Mit den 20 passenden Magnetfiguren können sie immer wieder neu gestaltet werden. Die einfühlsam erzählten Geschichten geben einen kindgerechten Überblick über das Leben von Jesus und verdeutlichen Gottes Liebe zu den Menschen: das Gleichnis vom verlorenen Schaf, der Einzug in Jerusalem, die Auferstehung und die Himmelfahrt. Nach dem Spielen werden die Magnete ganz einfach wieder in der durchsichtigen Box verstaut. Da ist stundenlanger Spielspaß garantiert!

Das nenne ich mal eine kreative Box, richtig cool mit den Magnetfiguren, dass Kinder die Geschichten aus der Bibel eben selbst spielerisch für sich entdecken können. Wenn ihr gläubig seid und euren Kindern den glauben näher bringen wollt, was ich okay finde, dann könnt ihr das am besten mit dieser Box. Aber auch generell, solltet ihr nicht gläubig sein, vermitteln die Geschichten ja wichtiges Wissen im Umgang mit Menschen, kann also nicht verkehrt sein euren Kindern dies ebenfalls spielerisch beizubringen.

7,5 von 10 Magneten