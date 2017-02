Meine Liebe gehört nur Dir: Laila ist im Bordell aufgewachsen und verdient ihr Geld als Tänzerin im Fünfsterne-Hotel von Digvijay Singh. Während einer Performance ruft sie ihre Mutter an: Sie liegt im Sterben und erklärt, Laila sei nicht ihre leibliche Tochter! Die junge Frau fällt aus allen Wolken und sucht mit Hilfe von Singhs Sohn Karan der sich in sie verliebt hat, nach ihrer Mama. Laila erfährt, dass sie aus einem Waisenhaus entführt wurde. Und Razia erklärt, dass sie sie dorthin gebracht habe. Entgegen genommen habe sie das Baby damals von drei Frauen: Barkha, Raaj und Salma. Die drei College-Mädchen genossen das Leben und angelten sich Liebhaber. Barkha den Abenteurer Sunil, Raaj den Reiter Prinz Arjun Singh und Salma den Sohn der College-Leiterin, Akram. Doch eine von ihnen wurde schwanger! Die drei Freundinnen beschlossen, sich zurückzuziehen, damit niemand merkt, wer von ihnen schwanger sei. Danach gaben sie das Kind ins Waisenhaus und starteten große Karrieren. So ist Barkha heute Ministerin, Raaj leitet ein Gestüt und Salma das College. Karan und Laila beschließen, die drei Frauen wieder zusammen zu bringen, um die Wahrheit herauszufinden.

Der Film heißt eigentlich Dil Aashna Hai oder Dein Herz kennt die Wahrheit oder Nur Dein Herz kennt die Wahrheit. Er ist schon etliche Male in Deutschland auf DVD aufgelegt worden in den letzten Jahren, ich habe auf die Schnelle 4 Versionen gefunden. Wenn ihr ihn kauft passt bitte auf, dass ihr nicht doppelt kauft. Ich lasse das ansonsten unkommentiert, jeder weiß wie ich diese Rechevergabe finde, das Umbenennen von Filmen etc. Das bewerte ich hier aber auch nicht. Ich für meinen Teil kannte den Film schon, ich habe ihn vor ein paar Jahren mal gesehen und finde ihn gut, ich mag ja aber eh Bollywood Filme. Shahrukh Khan ist ein toller Schauspieler, das zeigt er auch hier aufs neue, schaut einfach mal rein.

