Meine kleine Märchen Memo Box ist ein Märchen Memory Spiel der besonderen Art aus dem moses. Verlag von 2017.

Meine kleine Märchen Memo Box: In dieser Märchenbox sind so Memory Karten der besonderen Art. Sie bestehen aus drei Märchen: Hänsel und Gretel, Schneewittchen und Rotkäppchen. Dabei muss man nicht zwei gleiche Karten aufdecken, wie man es vom Memory gewohnt ist, sondern alle Karten nach der Reihenfolge wie die Märchen auch gehen.

Für mich ist diese Idee des Memory neu und selbst ich als Erwachsener hatte damit meinen Spaß und ich kann euch sagen, es ist gar nicht mal so einfach sich die Reihenfolge dann letztendlich auch zu merken, denn jedes Märchen besteht aus 12 Karten. Die kleine Märchenbox enthält außerdem die drei beliebtesten Märchen der Gebrüder Grimm zum Nachlesen in einem kleinen Buch. Ich kann euch sehr empfehlen einfach selbst mal reinzusehen, hier bekommt man was wirklich besonderes, zu einem, wie ich finde, fairen Preis.

7,5 von 10 Memory Spielen