Meine bayerische Küche von Alfons Schuhbeck ist ein Kochbuch aus dem ZS Verlag.

Meine bayerische Küche von Alfons Schuhbeck: Ich glaube ich muss niemanden erklären wer Alfons Schuhbeck ist. Der Fernseh- und Sternekoch ist wohl überall bekannt und bei den allermeisten von euch auch beliebt. Ich finde ihn zwar nicht sehr sympathisch als Person, dem nach zu urteilen wie man ihm im Fernsehen sieht, aber als Koch außergewöhnlich gut.

Dieses Buch ist klasse, es ist zum einen sehr hochwertig und es sind so viele leckere Rezepte enthalten, dass es ein muss ist für alle die gerne bayerisch kochen. Ich selbst habe als Norddeutscher einen Bezug zu Bayern. Als junger Mann habe ich dort mal mehr oder weniger gelebt, ich hatte dort eine Freundin und die bayerische Küche dadurch sehr kennen gelernt über weit mehr als ein Jahr. Für mich hat dieses Buch also einen besonderen Wert und ich kann es euch ganz klar empfehlen, ich glaube ein schöneres von der Optik her und ein wertigeres wird es kaum geben, schaut unbedingt selbst einmal hinein.

Wer gerne mal ein ländliches Rezept probieren will, dem kann ich außerdem das Buch Land & lecker 3: 18 Landfrauen kochen mit Herz und Leidenschaft empfehlen.

Das Interesse am Thema Landfrauenküche ist ungebrochen! Wieder einmal chauffierte der Landfrauenbus eine Damenrunde nach der anderen durch den Nordwesten Deutschlands. Die Landfrauen sind Gänse- oder Kürbiszüchterinnen, Holzbäuerinnen oder Käsespezialistinnen. Die Gerichte, die eine Landfrau den anderen beim Wettbewerbskochen serviert hat, sollen auch andere glücklich machen. Das vegetarische Menü mit vielen Wildkräutern, die geräucherte Gänsebrust, das Steak in Walnusskruste, das Vanilleparfait an beschwipsten Pflaumen und weitere authentische, fantasievolle und doch bodenständige Kompositionen – all das findet sich in den gesammelten Rezepten der Staffeln 2015 bis 2017, dazu gibt es Porträts zu jeder Landfrau.

9,0 von 10 Sterneköchen