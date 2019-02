Meine 100 liebsten Kreativ-Projekte – Basteln durchs Jahr mit Martina Lammel ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 22. Januar 2019.

Meine 100 liebsten Kreativ-Projekte: Mit Martina Lammel, bekannt aus dem ARD-Buffet, durchs Jahr basteln! Das geht mit unserem Buch „Meine 100 Liebsten Kreativprojekte“. Der bunte Mix aus verschiedenen Techniken und Materialien bietet vielseitige Abwechslung, sodass einem nie langweilig wird. Jeder findet das für sich passende Projekt. Es wird upgecycelt, geschraubt, gemalt und gebastelt! Die mit Liebe gestalteten Ergebnisse sin einzigartige Unikate und eignen sich hervorragend als Geschenk. Basteln mit Martina Lammel macht Spaß – das ganze Jahr über!

Eine tolle Idee dieses Buch, ich finde man bastelt eh zu wenig. Das stelle ich immer wieder fest. Ich finde besonders die Ideen zu Ostern in diesem Buch klasse, sehr passend, denn Ostern steht ja beinahe vor der Tür und so hat man noch genug Zeit was tolles zu basteln, beispielsweise die niedliche Hasenfamilie. Aber auch für andere Jahreszeiten bietet das Buch jede Menge Ideen, da findet man auf jeden Fall etwas. Ich selbst bastle zur Zeit viel mit Schallplatten, bin ich irgendwo mal drauf gekommen und finde das einfach nur klasse. Einige von den Ideen in diesem Buch werde ich übers Jahr auch noch umsetzten, da bin ich mir sehr sicher.

9,0 von 10 kreativen Projekten