Mein Verein für alle Zeit: Die Wiedergeburt des TSV 1860 München ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 15. November 2018.

Mein Verein für alle Zeit: Die Wiedergeburt des TSV 1860 München: Der Bildband mit Fotografien von Anne Wild dokumentiert den Zeitraum zwischen dem Absturz des TSV 1860 München am Ende der Zweitligasaison 2016/2017 in die Regionalliga Bayern und dem gefeierten Aufstieg in die Dritte Liga am Ende der Saison 2017/2018. Begleitet werden die Bilder durch Zitate mehrerer Akteure, die mit ihren Worten und aus unterschiedlicher Perspektive das Geschehen vermitteln. Der Buchtitel »Mein Verein für alle Zeit« ist der Vereinshymne des TSV 1860 München aus dem Jahr 1963 entnommen.

Ich als Fan vom 1. FC Köln habe eigentlich wenig zu tun mit 1860 München, allerdings fand ich den Club früher immer sehr sympathisch und verfolge die Geschichte des Vereins sehr. Ich fand es immer schon schade, als der Verein damals in die 2. Liga abgestiegen ist, für mich gehört der Verein in die 1. Bundesliga. Der totale Abstieg kam mit dem Investor, der dem Verein gar nicht gut getan hat. Es gipfelte dann in dem Abstieg in die 4. Liga. Erst dann haben die Verantwortlichen gehandelt, viel zu spät. Mittlerweile hat man das Gefühl der Investor verarscht den Club, ich finde es unfassbar, dass man sich von diesem nicht trennt. Dies Buch zeigt den Abstieg und den Wiederaufstieg des Vereins, der hoffentlich bald rosigere Zeiten vor sich hat. Das Buch kann ich dabei sehr empfehlen, voller toller Bilder und Emotionen, auf jeden Fall einen Blick wert.

9,0 von 10 Aufstiegen