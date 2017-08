Mein Schönstes Lied von Heintje ist ein Sampler mit den schönsten Heintje Liedern von Delta Music aus dem Jahr 2017.

Mein Schönstes Lied von Heintje: Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind gerne Filme geschaut habe wo Heintje mitgespielt hat. Auch die Lieder fand ich als Kind ganz cool. Die Filme und der Ruhm waren am Ende der 60er Jahre und am Anfang der 70er Jahre, dann wurde es still um Heintje. Ich habe gerade mal geschaut, er macht in der Tat heute auch noch Musik, aber nicht wirklich erfolgreich.

Erfolgreicher war die Zeit aus den oben angesprochenen Jahren und die besten Lieder aus eben dieser Zeit findet man hier auf diesem Sampler. Das ist natürlich Geschmackssache, meinen Geschmack trifft das nicht mehr wirklich, aber es erinnert mich an meine Kindheit. Sicher ist das eine tolle Idee für eure Eltern bzw. Großeltern, denen würdet ihr eine Freude machen. Meine Oma fand Heintje auch immer so toll. Hört aber am besten selbst mal rein.

6,0 von 10 Kinderstars