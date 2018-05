Mein Opa ist Imker: Mit den Bienen durch das Jahr ist ein Buch aus dem MEDU Verlag vom 8. Mai 2018.

Mein Opa ist Imker: Mit den Bienen durch das Jahr: Wie entsteht Honig? Was machen Bienen eigentlich im Winter? Wozu brauchen Bienen eine Königin? Nils ist neugierig und hat so viele Fragen. Zum Glück hat er einen Großvater, der Imker ist. Bei jedem Besuch lernt Nils etwas Neues und so begleitet er seinen Opa und die Bienen über das ganze Jahr.

Ein wirklich klasse Buch, genau zur richtigen Jahreszeit, denn Bienen fliegen gerade herum, bestäuben die Bäume etc. wann könnte ein Kind also mehr Interesse an diesem Wissen haben als zu dieser Jahreszeit. Zudem sind Bienen die wichtigsten Tiere überhaupt, das sollte man Kindern schon früh beibringen. Mit diesem Buch gelingt das wohl ziemlich gut, denn es vermittelt all das wichtige Wissen zu Bienen, bleibt dabei aber leicht verständlich, unterhaltsam und schön illustriert. Das eignet sich perfekt zum Vorlesen und späteren nachfragen, so lernen eure Kinder wirklich was, schaut unbedingt mal rein, ein absoluter Pflichtkauf.

9,0 von 10 kleinen Bienen