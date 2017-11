Mein Mac-Handbuch kompakt: Die verständliche Anleitung zu macOS 10.13 High Sierra ist ein Buch aus dem dpunkt Verlag von 2017.

Mein Mac-Handbuch kompakt: Dieses Buch erleichtert Ihnen den täglichen Umgang mit Ihrem Mac und dem neuen Betriebssystem von Apple. Egal, ob Sie die neuen Funktionen von High Sierra kennenlernen oder die Möglichkeiten von macOS besser ausschöpfen wollen: Mit den klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen des Autors nutzen Sie die Funktionen Ihres Mac ohne langes Herumprobieren und entdecken Funktionen, die sonst übersehen werden. In verständlicher Sprache erläutert Michael Krimmer, wie Sie beim Surfen den optimierten Browser Safari nutzen, mit den neuen Werkzeugen der App Fotos Ihre Bildersammlung sortieren, macOS und neue Programme installieren und vieles mehr. Entdecken Sie, wie Ihr Mac mit iPhone und iPad hervorragend zusammenarbeitet und setzen Sie die iCloud perfekt für Ihre Bedürfnisse ein.

Ich selbst habe mir erst vor ein paar Wochen einen iMac gekauft. Die Gründe dafür sind ganz einfach, ich sitze bis zu 12 Stunden am Tag vor dem Monitor und arbeite, da will ich meinen Augen das beste gönnen was es gibt und das ist zur Zeit das 5k Retina Display von Apple. Ich kann euch auch sagen, dass ich begeistert bin davon und es auch nicht mehr missen möchte. Allerdings habe ich nie vorher ein Apple Produkt besessen, der Umstieg war also gar nicht mal so einfach. Auch wenn ich Fachinformatiker bin und mich ein wenig mit Linux auskenne, war das MACOS System für mich neu. Vieles habe ich selbst rausgefunden, aber alles kann man nie herausfinden, deswegen musste dieses Buch her, das mir sehr geholfen hat. Alleine was das verwalten von Kontakten und den Umgang mit dem E-Mail Programm angeht war das Buch Gold wert, die Dinge, die ich die meiste Zeit des Tages nutze. Umsteigern kann ich dies Buch wirklich sehr empfehlen, mir hat es zumindest geholfen und nach kürzester zeit kann ich mit meinem iMac nun so umgehen wie mit einem Windows Rechner.

9,0 von 10 iMacs