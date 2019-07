Mein Körper gehört mir! Schutz vor Missbrauch für Kinder ab 5 ist ein Buch aus dem Loewe Verlag vom 19. Juni 2019.

Mein Körper gehört mir!: ‚Nein‘ zu sagen und unangenehme Berührungen abzuwehren, ist nicht einfach. Selbstbewussten Kindern fällt es leichter, deutlich zu sagen, was sie mögen und was nicht. Deshalb ist es für alle Kinder wichtig, sich ihrer Gefühle und ihres Körpers bewusst zu werden. Denn nur so können sie Grenzen setzen.

Ein ganz wichtiges Buch in der Erziehung eurer Kinder. Hier wird Kindern beigebracht das ihr Körper ihnen gehört und das man, wenn man nicht angefasst werden will, auch nicht angefasst wird und das nötige Selbstvertrauen aufbringen kann auch NEIN zu sagen. Gerade in unserer heutigen Zeit ist das sehr wichtig, dass Kinder das verstehen und nein zu Berührungen sagen können, deutlich sagen können, weil das abschreckt und so vielleicht schlimmeres verhindert werden kann, daher meine klare Empfehlung, das ist ein Buch das man haben muss.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wurde dieses Buch aktualisiert und ergänzt. Die klare Botschaft der Bilder, der einfache Text und die beiliegende Körperlandkarte bieten Anregungen zum Gespräch und zum Nachdenken über das wichtige Thema sexuelle Grenzüberschreitung.

10 von 10 gewollten Berührungen