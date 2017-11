Mein großes Geheimnis – Gefangen im falschen Körper ist ein Buch aus dem Hannibal Verlag von 2017.

Mein großes Geheimnis – Gefangen im falschen Körper: In den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit galt Bruce Jenner lange Jahre als das Idealbild des Mannes: Der erfolgreiche Zehnkämpfer war groß, kräftig und maskulin. Genau das richtige Pin-Up für die Titelseiten von Magazinen wie Playgirl. In den Siebzigerjahren stellte er Weltrekorde auf, und bei den Olympischen Spielen 1976 gewann er für die USA im Zehnkampf eine Goldmedaille. Was jedoch niemand wusste: Jenner selbst fühlte sich nicht als Mann sein Körper passte nicht zu seiner Selbstwahrnehmung.

Ich hatte vor etwa 15 Jahren einen Freund, der ebenfalls Transsexuell war. Damals war ich so Anfang 20 und das Thema war neu für mich. Es findet in den Medien immer mehr Akzeptanz, das war noch bis vor wenigen Jahren nicht so. Ich weiß durch diesen Freund wie schwer es eigentlich ist jemand anderes zu sein, sein ganzes Leben zu spielen jemand zu sein, der man nicht ist. Ich glaube ihm hätte dieses Buch damals sehr geholfen und ich bin überzeugt, dass dies Buch heute auch noch sehr vielen Menschen helfen wird, auch wenn Caitlyn Jenner ja oft trashig dargestellt wird in den US Medien, ich finde sie mutig. Um auch einfach zu verstehen was ich solchen Menschen vor sich geht kann ich euch einen Blick in dieses Buch sehr empfehlen. Zudem möchte ich euch sagen, dass ihr euch nicht schämen müsst wenn ihr denkt ihr befindet euch im falschen Körper, habt den Mut, steht dazu.

8,0 von 10 Menschen im richtigen Körper