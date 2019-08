Mein erster Oldtimer ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag vom 15. Juli 2019.

1 Bewertungen Mein erster Oldtimer Thomas Wirth

Herausgeber: Delius Klasing

Auflage Nr. 12019 (15.07.2019)

Gebundene Ausgabe: 204 Seiten

Letzte Aktualisierung am 9.08.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Mein erster Oldtimer: Nichts gegen moderne Autos – aber haben wir nicht alle schon mal von einem Oldtimer geträumt? Emotionen, Erinnerungen und der persönliche Geschmack mögen beim Oldtimerkauf im Vordergrund stehen. Doch Vernunft und Fachwissen sollte man bei der Wahl des passenden Oldtimers nicht komplett ignorieren.

In übersichtlichen Kapiteln klärt dieser Ratgeber deswegen die wichtigsten Fragen: Welcher Oldie ist für mich der richtige? Will ich nur fahren oder auch schrauben? Wie werden sich die Preise für Oldtimer entwickeln – sind Wertsteigerungen möglich? Braucht mein Liebling ein H-Kennzeichen? Wie restauriere und pflege ich ihn richtig, was überlasse ich lieber dem Profi? Welche Werkstätten können mir weiterhelfen?

Erfahrene Oldtimer-Fans wissen: Ganz ohne Vorbereitung sollte man sich nicht in das Abenteuer stürzen, denn Fallstricke lauern überall. Doch die Lektüre von Mein erster Oldtimer macht das Risiko kalkulierbar. Die fundierten Tipps von Thomas Wirth, der seit vielen Jahren für Zeitschriften wie Motor Klassik, Magazine Oldtimer Markt und AutoBild klassik schreibt, sorgen dafür, dass aus dem Oldtimer-Hobby kein Millionengrab wird. Genießen Sie Ihren ersten Oldtimer und das rostigste Hobby der Welt!

Ich selbst träume ja von einem Oldtimer, ich würde mir gerne einen Opel Kadett C kaufen und rastaurieren. Ich weiß nicht genau warum es mir der Wagen gerade so angetan hat, ich fand ihn als Kind schon so klasse und schaue immer wieder ob ich ein passendes Modell finde. Aber einfach nur kaufen und dann nicht wissen was man zu beachten hat ist keine Option, deshalb kann ich allen, die das auch gerade so wie ich vorhaben empfehlen in dieses Buch zu schauen, ein toller Ratgeber mit vielen Tipps und Tricks wenn es darum geht sich einen Oldtimer fertig zu machen, schaut unbedingt mal rein.

9,0 von 10 alten Autos