Mein Anti-Stress-Jahr: 52 Wochenaktivitäten und Entspannungstipps: Kommen Sie fit und entspannt durch das Jahr! Mandalas, Yoga, Zeichnen, Tai-Chi, Meditation, Musiktherapie – entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Stressbewältigung und starten Sie in ein Jahr der Entspannung und des Wohlbefindens. Woche für Woche erwarten Sie effektive Anti-Stress-Übungen, die in vier verschiedene Themenbereiche unterteilt sind.

Wenn man sich auf die Übungen und das Buch einlässt, dann denke ich kann es wirklich Streß lindern, es sind eben so die typischen Dinge, die man ja so kennt, wie etwa Mandalas. Ich hatte mal eine Freundin, die hat jeden Abend Mandalas gezeichnet und darauf geschworen. Ich selbst bin mir da immer etwas unsicher, aber in Kombination mit Tai Chi Übungen, die ich im übrigen sehr cool finde, oder eben Dingen die man nur für sich macht, ist das Buch es wert gekauft zu werden. Wer viel unter Streß leidet, könnte das mal probieren, wenn es klappt, warum halt nicht. Ich bin wie gesagt kein Fan von Mandalas, die hier aber auch nicht in so einer riesen Menge vorkommen, es ist ein guter Mix aus vielen Dingen, daher meine Empfehlung einfach selbst mal reinzuschauen.