Mein allererstes Bastelbuch mit Filz, Stoff & Papier: Kinder mögen weiche, flauschige Materialien wie Filz, Stoff und Märchenwolle, weil sie sich so kuschelig anfühlen. So macht es ihnen viel Spaß, aus buntem Bastelfilz, Stoffresten und Papier fröhliche Figuren und lustige Tiere zu gestalten, zum Beispiel eine Meerjungfrau, einen Piraten und eine Prinzessin sowie Fledermaus, Löwe und Elefant, Dackel und Teddybär. Die Kleinen wählen die textilen Materialien aus, sie schneiden und kleben. Dabei können sie experimentieren und ausprobieren und haben so viele Möglichkeiten, Fantasie und Kreativität zu entfalten. Eva Danner und Beate Vogel stellen Bastelideen vor, die sich an der Lebenswelt kleiner Kinder orientieren und in der Kitapraxis erprobt wurden. Die Kinder werden gefordert, aber nicht überfordert. Sie haben Spaß und Freude am Ausprobieren und schnelle Erfolgserlebnisse. Alle Beispiele sind sehr einfach, mit einer kurzen Vorbereitungszeit und geringen Materialkosten.

Ich würde von mir selbst nicht gerade behaupten, dass ich toll basteln kann. Das ich Talent dafür hätte. Oder das ich auch nur im Ansatz kreativ bin was man alles basteln könnte. Daher freue ich mich immer sehr über solche tollen Bücher, die einem genau zeigen wie es geht, was besonders für kleine Kinder geeignet ist, also für Eltern und ihre Kinder. Die Objekte hier sind dabei extrem einfach und bestehen aus einfachen Formen. Es ist also in keinster Weise kompliziert und man hat im handumdrehen etwas gebastelt. Wirklich, ich fand die Dinge gehen sehr schnell und sehr einfach, also genau das Richtige für Kinder ab 4 Jahren.