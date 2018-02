Mein allererster Törn ist ein Kinderbuch aus dem Delius Klasing Verlag vom 22. Januar 2018.

Mein allererster Törn Wiebke Ahrlich

Herausgeber: Delius Klasing

Gebundene Ausgabe: 40 Seiten

Mein allererster Törn: Nicht jede Seglerfamilie lebt an der Küste oder nahe eines Segelgewässers. So wachsen die einen Seglerkinder zwischen Großschot und Pinne auf, während die anderen höchstens mal in den Ferien einen Fuß auf die Yacht oder in die wackelige Jolle setzen. Für alle Nicht-Küstenkinder ist daher der erste Segeltörn mit der Familie ein großes Abenteuer.

Mein allererster Törn führt Kinder ab sechs Jahren behutsam an die Welt des Segelns heran und sorgt dafür, dass der erste Segelurlaub mit den Kindern ein voller Erfolg wird. Denn an Bord gibt es ja so viel zu entdecken: Alle Dinge haben komische Namen, es schwankt die ganze Zeit und man muss auch viel mehr aufpassen als an Land.

Ich fand die Idee zu diesem Buch so richtig genial. Die Illustrationen sind alleine schon der absolute Hammer, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Anstatt gemalt, sind das hier gebastelte Schiffe und ausgeschnittene Menschen aus Papier, die fotografiert wurden. Das erkennt man sofort und das übt eine ganz andere Faszination aus als gemaltes. Man bekommt Lust das auch zu bauen und zu basteln. Gerde für kleine Kinder finde ich das toll, denn so lernt man spielerisch alles übers Segeln, über das Hobby der Eltern. Möchtet ihr eure Kinder dem Hobby näher bringen, dann ist das mit diesem Buch am besten.

Mein Logbuch Sönke Roever, Judith Roever, Ulf K.

Herausgeber: Delius Klasing

Gebundene Ausgabe: 40 Seiten

Auch sehr passend dazu ist das Buch Mein Logbuch: Mit Mein Logbuch gibt es nun das erste Logbuch für Kinder, um die nächsten Törns und Ausflüge auf dem Wasser noch unvergesslicher zu machen. Hier können gesichtete Brücken, Schleusen, Seezeichen, Frachter u.v.m. von den kleinen Matrosen selbst dokumentiert werden. Außerdem gibt es auch viel Platz für Erinnerungsschnipsel wie Hafenstempel, Postkarten und andere Fundstücke.

8,0 von 10 Segeltörns