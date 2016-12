Mediennerd unterwegs im Miniatur Wunderland Hamburg

In den letzten Wochen und Monaten war ich öfter in Hamburg, denn die Tochter meiner Freundin ist dahin gezogen und lebt dort jetzt. Grund für uns das Tor zur Welt öfter mal zu besuchen und vor allem kennenzulernen. Was ich mir lange schon einmal ansehen wollte war das Miniatur Wunderland, denn auch mit beinahe 40 ist man ja immer noch ein Stück weit Kind und kann sich für so etwas begeistern dachte ich mir, also sind wir auf einem unserer Besuche in Hamburg dort hingefahren.

Wir mussten bevor wir reingekommen sind etwas warten, dass die Anlage nicht zu voll wird. Das war eine halbe Stunde und man kann in der Zeit in einen Aufenthaltsraum gehen und kostenlos Softgetränke trinken. Ein toller Service, denn wir waren im Sommer da und hatten entsprechend durst.

Dann sind wir endlich rein und ich war so mega begeistert. Zunächst gab es viele kleine Schaukästen mit immer demselben Stück Stadt in verschiedenen Zeiten. Das waren wirklich ganz kleine Boxen, aber so voller Details, dass man da schon locker hätte Stunden verbringen können.

Da war ich ja schon so begeistert, gehe um die Ecke und sehe das Festival Gelände, oben auf dem Bild. Da stand ich Minuten lang vor und habe immer wieder neue Details entdeckt. Ich war selten so begeistert. Übrigens war da ein Auftritt dargestellt von DJ Bobo, der bekannt ist für seine Bühnenshows, ich war selbst schon auf einem seiner Konzerte.

Aber ob große Dinge oder Kleine Details, man hat so vieles zu entdecken, dass man 10 Mal hintereinander reingehen könnte und dann noch nicht einmal im Ansatz alles gesehen hat. So fallen einem Kleinigkeiten auf, dann wieder das Gesamtbild, aber egal was man sieht, ich hatte zu jeder Sekunde meinen Spaß und war, wie gesagt, selten so begeistert.

Wir haben uns jetzt vorgenommen jedes Jahr mindestens einmal das Miniatur Wunderland zu besuchen, einfach weil es so toll war. Ich kann euch also sehr empfehlen selbst vorbei zu gehen, es lohnt sich sehr.

