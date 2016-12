Mediennerd unterwegs beim Sascha Grammel Auftritt im Pier 2 in Bremen 2013

Im November 2011, also schon fast 2 Jahre her, hatten wir bereits ein Interview mit Sascha Grammel veröffentlicht. Das Interview hatte uns damals großen Spaß gemacht und Sascha Grammel ist einer der Comedians, die nicht nur sehr kreativ sind, sondern auch lustig.

Natürlich ist es was anderes ein Interview zu führen, bzw. zu lesen, einen Fernsehauftritt zu sehen oder einen Auftritt live zu erleben. Daher wurden wir von seiner Plattenfirma eingeladen uns sein aktuelles Programm live anzuschauen. Bevor ich nun aber etliche Zeilen darüber verlieren wie genial und lustig das war, das will ich dieses Mal nicht machen, will ich einfach ein paar Bilder sprechen lassen. Es hat großen Spaß gemacht und war insgesamt ein sehr gelungener Abend. Ich kann jedem einen Besuch seiner Auftritte empfehlen, die wesentlich witziger sind als das was man so im Fernsehen erlebt, denn im Fernsehen erlebt man nicht das ganze Drum und Dran, daher viel Spaß bei Eurem Besuch.

