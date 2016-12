Mediennerd unterwegs beim Fußball

In den letzten zwei Jahren fahre ich wieder viel ins Stadion. Viele von euch wissen es ja, ich bin Fan vom #Effzeh, also vom 1. FC Köln, wohne aber im hohen Norden und komme selten nach Köln ins Stadion, so bin ich also gezwungen auf Auswärtsfahrten zu gehen und da war ich oft in den letzten Jahren. Ob das nun Wolfsburg, Bremen oder Meppen ist, ich habe immer Glück, dass der #Effzeh oft im Norden spielt.

Da ich nicht alle Besuche auf diese neue Version vom Mediennerd übernehmen kann, weil es einfach auch zu viel Arbeit wäre wollte ich das nur kurz zusammenfassen und ankündigen, dass ich hier in Zukunft weiterhin von Spielen berichten werde, die ich besuchen durfte.

Hier aber noch ein paar Impressionen meiner letzten Besuche…

