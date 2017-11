Mediennerd unterwegs beim Europapokalspiel 1. FC Köln vs. BATE Borisov

Mediennerd war am 02. November 2017 unterwegs in beim Europapokalspiel 1. FC Köln vs. Roter Stern Belgrad.

Mediennerd unterwegs in Köln beim #Effzeh

Wer hier öfter mal mitliest, der weiß: Ich bin ein riesen Fan vom 1. FC Köln. Als ich dann ausgelost wurde für Karten für das erste Europapokalspiel zuhause nach 25 Jahren, konnte ich nicht nein sagen und bin mit einem Freund nach Köln gefahren. Auch bei diesem zweiten Heimspiel hatte ich Glück und durfte Karten kaufen, also wieder hin mit Freunden.

EUROPAPOKAL…. Wir spielen wieder im EUROPAPOKAL… Das war wieder mal ein Highlight diese Stimmung in diesem wunderbaren Rhein Energie Stadion zu spüren. Deswegen sind wir dieses Mal nur zum Spiel hingefahren, es war leider auch spät um 21:05 Uhr. Wir fahren, wenn wir gut durchkommen 3-4 Stunden pro Strecke, für uns war der Abend also richtig lang. So war ich erst um 4 Uhr in der Nacht im Bett, aber wisst ihr was? Es hat sich gelohnt, denn der Effzeh hat nach anfänglichen guten Minuten und einem Rückstand das Spiel in der zweiten Hälfte gedreht und gespielt wie kaum in dieser Saison.

Das war besonders beeindruckend, weil ich eben auch richtig gute Plätze hatte. Ich hatte also nicht nur Glück, dass ich überhaupt Karten bekommen habe, sondern auch Glück so gute zu bekommen, die zugegeben auch nicht ganz günstig waren, aber was solls, wahrscheinlich erlebt man das wieder 25 Jahre nicht und ich wollte unbedingt dabei sein.

Der Effzeh gewann das Spiel 5:2 und die Stimmung war am toben, man kam lange nicht aus dem Stadion raus, wollte auch nicht raus, weil man das einfach mal genießen wollte. Nun hoffe ich, dass ich auch gegen Arsenal Karten bekomme, zwar bin ich an dem Wochenende drauf sowieso wieder in Köln zum Hertha Spiel, aber hey, für den Effzeh mach ich das gerne. Come on FC.