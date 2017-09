Der Mediennerd war am 30.08.2017 in Bad Zwischenahn im Park der Gärten bei Wischmeyers Zeltmission 2017.

Mediennerd unterwegs bei Wischmeyers Zeltmission 2017

Den Satiriker Dietmar Wischmeyer kennen die allermeisten von euch wahrscheinlich aus der heute-show, dort spricht er ab und an satirische Texte. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich von meiner Freundin gezwungen wurde zu diesem Auftritt von Dietmar Wischmeyer zu gehen. Ich sehe die heute-show auch nicht so extrem gerne und wenn, dann spule ich nur so hin und her. Dietmar Wischmeyer kannte ich also nicht wirklich und habe gedacht das das ein langweiliger Abend für mich wird, wurde es dann aber doch nicht.

Zunächst einmal sei wieder der Park der Gärten in Bad Zwischenahn erwähnt, ein herrlicher Park, ein tolles Ambiente für jegliche kulturelle Unterhaltung. Allerdings hatten wir an dem Tag Pech mit dem Wetter, es regnete. Dietmar Wischmeyer kommentierte das amüsant mit „Ich hatte schon Angst es würde nicht regnen“.

Ich bin nach dem Auftritt schon etwas begeistert von Dietmar Wischmeyer, wie gesagt, seine Figuren kannte ich noch nicht. Ich kann allerdings nicht sagen, dass mir alles gefallen hat. Wenn er politisch wird, dann kann ich lachen, wenn er Pipi-Kacka Humor parat hat finde ich das langweilig. Das habe ich aber auch beim Publikum beobachtet, die irgendwie wie zwei Lager wirkten, die an unterschiedlichen Stellen gelacht haben, man könnte auch sagen, dass so für jeden etwas dabei war.

Insgesamt fand ich das komisch und war nochmal überrascht wie lange wir da unterhalten wurden, die Zeit verfolg sehr schnell, der Regen leider nicht. Ich würde mich wieder einen Auftritt von Dietmar Wischmeyer anschauen, definitiv, ich werde auch bei der heute-show nicht mehr an ihm vorbei spulen, versprochen. Ab November ist er übrigens auch wieder mit seinem Programm unterwegs, kann ich euch empfehlen, vielleicht ist er auch in eurer Nähe.