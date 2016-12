Mediennerd unterwegs auf dem Mittelaltermarkt in Stadland

Ich kenne Mittelaltermärkte nur aus Liedern wie „Macht ihr den Scheißdreck weil ihr blöd seid… von Eure Mütter“. Aber Spaß beiseite. Ich habe keine große Verbindung zum Mittelalter, mich hat das nie interessiert, dennoch dachte ich mir, dass wenn man so etwas in seiner unmittelbaren Nähe hat, sich das ja auch einmal ansehen kann. Der Markt war allerdings nicht sehr groß, unsere Region ist das ebenfalls nicht, daher weiß ich nicht wie dieser vergleichbar ist mit anderen Märkten der Art, ich fand aber vieles ganz interessant.

Allerdings liefen auch viele Betreiber der Buden mit ihren Handys rum, was das Gesamtbild, wenn man über den Markt gelaufen ist ein wenig getrübt hat, ich fände wenn man so etwas ausrichtet, sollte man auch konsequent sein für den Nachmittag.

Wir hatten dennoch unseren Spaß, als wir angekommen sind spielte auf einer kleinen Bühne ein Trio mit u.a. Dudelsack. Diese Art der Musik liebe ich ja eh. Dann gab es verschiedene Stände mit Kräutern und solchen Dingen, das war recht interessant weil ein Betreiber sehr viel zu erzählen hatte und wir so ins Plaudern kamen.

Es war zwar alles sehr weitläufig, warum man nicht nur die halbe Fläche genommen hat weiß ich nicht, das sah etwas komisch aus, beinahe leer. Aber es gab einige Dinge, die wie gesagt toll waren, wie auch dieses Karrussel für Kinder oder Bogen schießen für Erwachsene, was wir natürlich gleich man probiert haben. Komisch allerdings, dass man Eintritt für den Markt bezahlen musste und das Bogen schießen nochmal extra kostete, aber gut, ich will nicht meckern, es hat ja Spaß gemacht und Unsummen waren es auch nicht. Schaut euch einfach selbst mal so einen Markt an, für mich war das mal etwas völlig neues und ich würde wieder hingehen.

