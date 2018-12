Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #9

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

8 Bewertungen Shazam! Geoff Johns, Gary Frank

Herausgeber: Panini

Auflage Nr. 1 (14.08.2018)

Taschenbuch: 188 Seiten

Shazam!: Der Waisenjunge Billy Batson hat gelernt, sich in einer gnadenlosen Welt durchzuschlagen, doch keine Pflegefamilie kommt bisher mit dem aufmüpfigen jungen Rebellen längere Zeit zurecht. Dann aber wird ausgerechnet er von einem mysteriösen Magier auserwählt, die unglaublichen Kräfte von Shazam! zu erhalten und zum mächtigsten Sterblichen der Welt zu werden! Doch ein anderer giert geradezu nach dieser Kraft und will sie Billy rauben und ihn vernichten: der finstere, skrupellose Black Adam!

2 Bewertungen Spider-Men I: Identitätskrise Brian Michael Bendis, Sara Pichelli

Herausgeber: Panini

Auflage Nr. 1 (10.07.2018)

Taschenbuch: 124 Seiten

Spider-Men I: Identitätskrise: Peter Parker ist der erstaunliche Spider-Man und seit vielen Jahren ein Superheld, der schon viele Triumphe und Tragödien erlebte. Als sein alter Widersacher Mysterio ein Portal in eine parallele Realität öffnet, landet Spidey im Ultimativen Universum, wo trotz aller Ähnlichkeiten vieles anders ist: Hier weiß die Welt sogar, dass ein Junge namens Peter Parker als Spider-Man für das Gute kämpfte – und dabei sein Leben ließ! Darüber hinaus trifft der erwachsene Wandkrabbler in dieser fremden Welt auf Nachwuchs-Netzschwinger Miles Morales, die als Ultimates bekannten Avengers von Nick Fury, Tante May und die quicklebendige Gwen Stacy…

2x Greyzone – Staffel 1: Als die schwedische Polizeibeamtin Eva (Tova Magnusson) einen verdächtiger Lastwagen aus Dänemark im Hafen von Gothenburg kontrolliert, macht sie eine schreckliche Entdeckung – einen voll einsatzfähigen Raketensprengkopf. Eine dänisch-schwedische Anti-Terror-Einheit unter der Leitung von Eva und dem dänischem PET-Offizier Jesper (Joachim Fjelstrup) wird einberufen, um das Motiv hinter dem Fund und die Gefahr eines möglichen Terroranschlags einzuschätzen. Während einer Geschäftsreise in Frankfurt trifft die Software-Ingenieurin Victoria (Birgitte Sørensen) auf den attraktiven und intelligenten Reporter Iayd (Ardalan Esmaili). Sie stimmt einem Interview zu, aber was eine harmlose Unterhaltung über ihre Arbeit sein sollte, wandelt sich zum Bedrohlichen, als Victoria und ihr Sohn Oskar als Geiseln in ihrem eigenen Haus genommen werden. Iyad legt seine Hintergründe offen: Er ist Teil einer Terrorzelle, die einen Angriff irgendwo in Skandinavien plant. Als Ingenieurin bei einem führenden Drohnenhersteller ist Victoria für Iyad und seine Komplizen ein wichtiges Puzzlestück, um ihren Angriff durchzuführen …

3x Der Hund der Baskervilles (Sherlock Holmes, Band 35): Aus einem alten Dokument geht hervor, dass die Familie Baskerville, deren Stammsitz in Dartmoor liegt, verflucht ist und von einem dämonischen Hund verfolgt wird. Viele glaubten, dies sei nur eine Legende, die Umstände des Todes von Sir Charles Baskerville legen jedoch nahe, dass dem nicht so ist und der unheimlich leuchtende Höllenhund wieder durch das neblige Moor streift und die Baskervilles verfolgt…

Marseille MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag: Marseille mit seinem Vieux Port ist nicht nur die älteste und größte Stadt an der französischen Mittelmeerküste, sondern auch die schillerndste und lebendigste. Seit ihrer Wahl zur europäischen Kulturhauptstadt des Jahres 2013 hat die Millionenmetropole weiter an Attraktivität und Glanz gewonnen. Unser Frankreich-Spezialist Ralf Nestmeyer (u. a. Provence & Côte d’Azur, Paris, Normandie) führt Sie auf ausführlichen Stadtrundgängen durch die südfranzösische Hafenstadt, die als Südfrankreichs Tor zur Welt gilt. Dass es in diesem Reiseführer auch um viele versteckte Tipps und Orte geht, weiß, wer die Ausrichtung der Michael-Müller-Bücher kennt.

Welkom in Nederland: migranten vertellen over hun nieuwe leven: In dit boek vertellen 7 migranten over hun komst naar Nederland. De interviews zijn in eenvoudig Nederlands geschreven, waardoor de teksten geschikt zijn voor minder vaardige volwassen lezers.

5x Der Nussknacker und die Vier Reiche: Filmmusiklegende James Newton Howard zeichnet verantwortlich für den opulenten Soundtrack für Disneys winterliches Märchen „Der Nussknacker Und Die Vier Reiche“ – basierend auf Tschaikowskys zauberhafter Ballettmusik. Piano-Superstar Lang Lang ist auf vier Tracks vertreten, außerdem Andrea Bocelli im romantisch-berührenden Duett „Fall on me“ mit seinem Sohn Matteo. Am Dirigentenpult der weltberühmte venezuelanische Dirigent und Music Director des L.A. Philharmonic orchestra, Gustavo Dudamel,.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 225 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 09.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.