Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #8

2 Bewertungen Black Panther: Das erste Jahr Ta-Nehisi Coates, Paul Renaud, Evan Narcisse, Javier Pina, Edgar Salazar

Herausgeber: Panini

Auflage Nr. 1 (22.10.2018)

Taschenbuch: 140 Seiten

Black Panther: Das erste Jahr: T’Challa ist Black Panther, der König und Beschützer des afrikanischen Utopias Wakanda! Doch vor ihm wachten bereits seine Ahnen als Panther über ihr stolzes, uneinnehmbares Land. T’Challas Großvater trifft Captain America, und sein Vater T’Chaka kämpft gegen Hydra und Ulysses Klaw. Als es dann an T’Challa ist, die Bürde des Helden und des Herrschers auf seinen jungen Schultern zu tragen, muss er es nacheinander mit Feinden wie Namor aus Atlantis, dem tödlichen Winter Soldier, Dr. Doom und Killmonger aufnehmen! Aber nicht alles ist schlecht, denn er trifft auch Storm, die Liebe seines Lebens.

Star Wars: Die letzten Jedi: Die Junior Graphic Novel: Die Republik gibt es nicht mehr. Jeder Mond, jeder Planet und jedes System in der Galaxis ist nun der Ersten Ordnung ausgeliefert. Selbst die geheime Basis des Widerstands auf D’Qar wurde entdeckt und es gibt nur eine Möglichkeit: Flucht! Weit entfernt übergibt Rey ein altes Lichtschwert an den Jedi-Meister Luke Skywalker und bittet ihn um Hilfe in ihrer verzweifeltsten Stunde. Doch seine Antwort fällt nicht so aus, wie sie es sich erhofft hatte.

3x Hautsache schön, Hautsache gesund: Schöne und gesunde Haut haben, möglichst lange jung aussehen – nur eine Frage des Budgets? Nein, sagen Marie-Luise Klietz und Matthias Aitzetmüller, junge Ärzte und Blogger bei @doctor.aesthetics. Verständnis für die Haut, Geduld und Mut zu kritischen Fragen sind die Zutaten, mit denen man Probleme von Pickel bis Zellulite wirklich anpacken kann. Mit ihrem Buch bringen sie den Leser in eine einmalige Pole Position, weil sie alle Themen sowohl aus dermatologischer als auch plastisch-ästhetischer Sicht beleuchten.

2x Anne Holt (Modus) – Der Mörder in uns – Staffel 2: Stockholm steckt in den Vorbereitungen für den anstehenden Staatsbesuch von Amerikas erstem weiblichen Staatsoberhaupt, Präsidentin Helen Tyler (Kim Cattrall). Aber Vorfreude ist nur von kurzer Dauer, denn Helen Tyler verschwindet plötzlich spurlos und auf mysteriöse Weise. Die ganze Welt zeigt sich von der Bedrohung für eine der mächtigsten Personen erschüttert, und zwischen den USA und Schweden entbrennt ein Machtkampf. Polizeikommissar Roos leitet die Ermittlungen, und bald werden Inger Johanne (Melinda Kinnaman) und Ingvar (Henrik Norlén) in die Suche nach der Wahrheit einbezogen. Als Inger Johannes‘ ehemaliger Mentor vom FBI, Warren Shifford (Greg Wise), auftaucht, wird alles auf den Kopf gestellt. Denn seine unerwartete Ankunft zwingt Inger Johanne, sich schmerzhaften Geheimnissen aus ihrer Vergangenheit zu stellen …

38 Bewertungen 110 Karat Amigos, 110 Karat

Ariola (Sony Music)

Audio CD

110 Karat von Amigos: Mit ihrem aktuellen Album 110 Karat präsentieren sich die Amigos erneut ungemein vielseitig – jedes Lied hat seine eigene, einzigartige Geschichte. Eine Menge Leidenschaft, Mut und Lebenserfahrung flossen in diese CD-Produktion der sympathischen Brüder. Auf ihre über 100 Gold- und Platin-Awards und die wiederholten Nr. 1 Charts-Triple (D-A-CH) angesprochen, zeigen sich die Amigos wohltuend entspannt. Wir haben keinen Erfolgsdruck. Wir machen Musik aus Leidenschaft. So ist auch das neue Album entstanden. Ausdrucksstark, unverkennbar in der Interpretation und Intonation, voller Gefühl. 110 Karat ist eine lupenreine Amigos Produktion mit 14 handverlesenen Titeln und dem Hitmix 2018, die mit Liebe und aus tiefster Überzeugung produziert wurde!

Hoe ik talent voor het leven kreeg: in makkelijke taal: Leeslicht uitgave; makkelijk te lezen editie van de bestseller van Rodaan Al Galidi over het leven van een Irakese vluchteling. Het verhaal van de vlucht naar Nederland van de Irakees Semmier Kariem. Semmier houdt meteen van Amsterdam en begrijpt niet veel van Nederlanders. En als hij gedurende jaren van het ene centrum naar het andere verplaatst wordt, laten de verhalen van alle mensen die hij daar ontmoet hem niet meer los. Hij vertelt in deze roman ook de verhalen van alle andere vluchtelingen. En dat doet hij met zowel veel humor als met een vlijmscherp observeringsvermogen. Ik leer nog een taal: het ‚Asielzoekers‘. Dat is een mix van Nederlands, Engels, Russisch, Arabisch, Roemeens, Koerdisch, Somalisch, enzovoort. Een voorbeeld: een asielzoeker wil zeggen dat er een oude man op het gras zit. Hij zegt dan: ‚Gras met een man zitten op het grijze haar.‘ Of: ‚Oud gras zag een man zitten.‘ Soms klinkt het Asielzoekers wel als een gedicht.

MADIBA [2 DVDs] justbridge entertainment (Roughtrade Distribution) (05.12.2018)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 270 Minuten

Laurence Fishburne, Michael Nyqvist, Orlando Jones, David Harewood, Terry Pheto

Englisch, Deutsch

3x MADIBA: „Madiba“, abgeleitet von Nelson Mandelas Clannamen, wirft einen eindringlichen Blick auf die frühen Bindungen, die ihn geprägt haben: seine engen Freundschaften, persönlichen Beziehungen, politischen Bündnisse und die Verbindung zu den beiden Männern, die während seiner dunkelsten Tage aber auch größten Triumphe an seiner Seite standen. Enthüllt wird ein Nelson Mandela wie wir ihn noch nie gesehen haben.

