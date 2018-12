Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #7

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Green Lantern: Erde Eins: Bd. 1: Der Astronaut Hal Jordan träumte einst von großen Abenteuern im All. Jetzt sucht er auf Asteroiden nur noch nach Bodenschätzen. Bis zu dem Tag, an dem er das Wrack eines Raumschiffes findet. Darin entdeckt er die Leiche eines Aliens und einen grünen Ring, der Hals Leben für immer verändern wird. Denn dank des Rings erfüllt sich sein Wunsch nach Abenteuern. Doch die führen ihn in eine Galaxie, in der die kosmischen Ordnungshüter des Green Lantern Corps von den mörderischen Manhunters ausgelöscht wurden – und in der Düsternis und Unterdrückung herrschen…

Die Guten Zeiten von Clara Louise: Clara Louise ist wohl das Synonym für das, was man einen selfmade-artist nennen würde. Bereits mit 16 Jahren entschloss sie auf eigenen Beinen stehen und sich frei in Musik und Poesie entfalten zu wollen. Sie zog daher aus ihrem Elternhaus in Lahnstein (Rheinland-Pfalz) kurzerhand aus und lies sich in Salzburg nieder, von wo aus sie in Eigenregie ihre ersten Alben produzierte und bereits in den deutschen Single-Charts Achtungserfolge feiern konnte. Heute, mit 24 Jahren, hat die Songpoetin ihr neues Album Die guten Zeiten kreiert, welches z.T. in Zusammenarbeit mit dem Hamburger-Produzenten Swen Meyer (u.a. Tim Bendzko, Lena) entstanden ist. 14 genreübergreifende Popsongs, die sich wunderbar abwechslungsreich zwischen Folk und Soul bewegen, wobei Clara Louise mit ihrer poetischen Ader und ihrer ausdruckstarken Stimme nie den roten Faden aus der Hand gibt. Die erste Single Sommer gerettet erscheint bereits an diesem Freitag.

3x Taschenkalenderbuch 2019: Kalender für kreative Planer: Hardcover mit Gummiband zum Verschließen, Din A6, 240 Seiten in S/W mit allem was ein Taschenkalender braucht: Jahres-, Monats-, Wochenübersichten, Feiertage, Schulferien und reichlich Platz für Eintragungen, Notizen und Skizzen. Dazu illustrierte Häppchen und Kritzelanimationen der Verlegerin höchstselbst.

Bremen MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag: Dass es in Bremen mehr zu entdecken gibt als die vier berühmten Bronzetiere aus dem Grimm’schen Märchen, beweist der Autor Sven Bremer im neuen City-Guide zur Hansestadt an der Weser. In sechs Touren führt er durch Deutschlands elftgrößte Stadt: Vom touristischen Epizentrum Marktplatz mit dem Weltkulturerbe-Ensemble aus Rathaus und Roland-Statue zum mächtigen Dom, durch die schmalen mittelalterlichen Gässchen des Schnoorviertels, durchs Szeneviertel Ostertor, über die expressionistisch bebaute Böttcherstraße zur Schlachte an der Weser und bis zum städtebaulichen Experimentierfeld Überseestadt. Ein eigenes Kapitel widmet sich Bremens kleiner Schwester Bremerhaven, das mit spannenden maritimen Museen lockt. Gespickt ist der Band mit vielen praktischen Tipps zum Essen, Ausgehen und Shoppen.

De ontsnapping: het verhaal van een slaaf: Boeken in de serie Heftige Historie kenmerken zich door weinig en extra eenvoudig taalgebruik en een sterke visuele vormgeving. De serie is bedoeld voor jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen, maar geen kinderboeken willen lezen. De ontsnapping is het traditionele slavernijverhaal, opgeschreven in eenvoudige taal.

3x Rübezahls Schatz: Rübezahl (Sabin Tambrea), der Beschützer des Riesengebirges, verliebt sich in die Magd Rosa (Henriette Confurius) und nähert sich ihr in unterschiedlichen Gestalten. Die Baronin von Harrant (Catherine Flemming) nutzt die Unaufmerksamkeit des verliebten Geistes, um einen niederträchtigen Plan umzusetzen. Ihre Absicht ist, nicht nur die Wälder, sondern auch Rübezahls Goldschätze im Berg zu plündern. Sie erpresst Rosa, indem sie deren Mutter verhaften lässt, und entlockt ihr das Geheimnis, wie sie den Berg öffnen kann. Als Rübezahl das Komplott durchschaut, ist es schon fast zu spät.

