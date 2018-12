Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #6

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

3x Lucky Luke 97: Ein Cowboy in Paris: Mit Das gelobte Land, der ersten Zusammenarbeit von Lucky-Luke-Zeichner Achdé und Autor Jul, begeisterten die beiden sowohl Fans als auch viele Neuleser: Ein Szenario mit aktuellen Bezügen und Themen, verbunden mit den tollen Zeichnungen von Achdé – beste und vor allem intelligente Unterhaltung. Mit dem zweiten Band ihrer Zusammenarbeit wollen die beiden den Erfolg ihres Erstlings toppen. Die Leser erwartet ein nigelnagelneues und clever konstruiertes Abenteuer mit dem schnellsten Schützen des Westens – eine grandiose Geschichte für Jung und Alt.

Star Wars Comics: Poe Dameron III: Die geheime Basis: Der letzte Einsatz der Schwarzen Staffel ist beendet und Trauer über den Tod von L’ulo macht sich breit. Außerdem befindet sich der Verräter, der seinen Tod verschuldet hat, noch auf der Flucht und muss gefunden werden. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem sich Poe Damerons Schwarze Staffel auseinandersetzen muss, denn der Treibstoff wird knapp und so machen sich die furchtlosen Piloten auf, um für Nachschub zu sorgen und tappen dabei in eine Falle.

2x Weihnachten mit Garfield: Zur Weihnachtszeit wurde hier ein ganz besonderes Comic-Paket geschnürt. Weihnachten mit Garfield versammelt in einem stimmungsvoll gestalteten Geschenkband die besten Comicstrips rund um Winter, Advent und Weihnachten mit dem sprücheklopfenden Stubentiger. Breites Katzengrinsen gegen lange Gesichter unterm Weihnachtsbaum!

3x Däumelinchen (Titania Special, Band 14): Es war einmal eine Frau, die sich sehr nach einem kleinen Kind sehnte, aber sie wusste nicht, woher sie es nehmen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und fragte diese um Rat.

Hero Defense – Haunted Island: Hero Defense – Haunted Island bietet dem Spieler fünf einzigartige Helden, die sich durch verschiedene Arenen kämpfen, um Count Necrosis zu besiegen.Um den mächtigsten Vampir der Welt zu zerstören, muss sich ein Team von Slayern durch Legionen von Untoten schlagen. Hero Defense – Haunted Island fordert Fans von MOBAs, RPGs und Tower Defense-Spielen heraus, um ihre aktualisierbaren Helden strategisch zu manövrieren, um Horden von unheimlichen Creeps zu zerstören.

Die Brücke-Staffel 4: Am Fuße der Brücke wird eine zu Tode gesteinigte Frau gefunden. Es handelt sich um Margrethe Thormod, die Generaldirektorin der Migrationsagentur in Kopenhagen, die kürzlich in den Skandal um eine Deportation verwickelt war. Gemeinsam mit seinem dänischen Kollegen, Jonas Mandrup, nimmt Henrik Sabroe eine Aktivistengruppe namens Roter Oktober ins Visier. Aber gibt es einen noch düstereren Plan aufzudecken? Auch privat steht Henrik vor großen Herausforderungen: Noch immer sucht er verzweifelt nach seinen Kindern, und er vermisst seine Kollegin und Freundin Saga Norén, die wegen des Mordes an ihrer Mutter verhaftet wurde. Kann sie ihm dennoch helfen, den neuen Fall zu lösen? In der letzten Staffel leiden Henrik und Saga beide auf persönlicher Ebene. Ihre besondere Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, und wieder einmal holen Ereignisse aus der Vergangenheit sie ein. Am Ende wird für Saga und Henrik nichts mehr so sein, wie es war…

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 190 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 06.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.