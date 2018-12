Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #5

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

3 Bewertungen Batman: Niemandsland: Bd. 5 Chuck Dixon, Dennis O'Neil, Mike Deodato Jr., Paul Gulacy, Staz Johnson, Bronwyn Carlton, Ian Edington, Larry Hama, Janet Harvey, Sergio Cariello, Jason Minor, Tom Morgan, Gordon Purcell, Roger Robinson

Herausgeber: Panini

Auflage Nr. 1 (12.06.2018)

Taschenbuch: 264 Seiten

Batman: Niemandsland: Bd. 5: Um die Trümmer der einstigen Metropole Gotham City, die nach einem schrecklichen Erdbeben von der Außenwelt abgeschnitten wurde, tobt ein erbitterter Krieg. Während Batman auf der Suche nach dem verschwundenen König von Gotham ist, prallt er mit dem bestialischen Killer Croc zusammen. Auch Huntress, Robin und das neue Batgirl und der Wunderknabe Robin kämpfen um die zerfetzte Seele ihrer Stadt, die von Kriminellen und von Versorgungsengpässen bedroht ist. Doch es wird noch schlimmer. Denn der brutale Knochenbrecher Bane kommt nach Gotham und fordert den Dunklen Ritter zum Duell, während der irre Joker und seine Gehilfin Harley Quinn das Niemandsland in den Wahnsinn stürzen…

5 Bewertungen Das Land der Juwelen 1 Ichikawa Haruko

Herausgeber: Cross Cult

Auflage Nr. 1 (17.10.2018)

Gebundene Ausgabe: 192 Seiten

Das Land der Juwelen 1: Phosphophyllit, besser bekannt unter dem Namen Phos, ist ein junger Edelstein, der davon träumt, seinen Freunden im Kampf gegen die Lunarianer beizustehen. Doch Phos ist zerbrechlich und nicht für den Kampf geeignet. Er wird stattdessen beauftragt, eine Enzyklopädie über die Natur und Geschichte der Welt zu erstellen. Auf der Suche nach Einträgen für sein Werk trifft er auf Cinnabarit, einen giftigen Edelstein, der nachts einsam Wache über das Land hält. Schon bald werden die beiden Freunde in die Wirren des uralten Krieges verwickelt …

Stockholm MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag: 14 Inseln, 50 Brücken, ein Drittel Wasser, 27 Quadratkilometer Nationalpark: Schwedens stilvoll-entspannte Hauptstadt zeigt sich frisch und grün – und lockt zunehmend City-Tripper an. Lisa Arnold führt in neun Touren durch die Stadt, unternimmt Ausflüge zu Parks und Schlössern, in die Schären, nach Gripsholm und nach Uppsala. Außerdem: eine ausführliche Fahrradtour durch Djurgården, ein Extra-Kapitel für Familien und für Reisende mit kleinem Geldbeutel und zwei Themenschwerpunkte: Stockholm im Winter und zu Wasser.

3x Gruselkabinett – Folge 138: Die Ratten in den Wänden: Der Amerikaner Delapore entschließt sich im Jahr 1923, den Stammsitz seiner Familie in Südengland zurückzukaufen und aufwendig zu restaurieren. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts ist dort bis auf ein Familienmitglied unter mysteriösen Umständen die gesamte Familie zu Tode gekommen-

The Sign of Four (Easy-to-Read Sherlock Holmes): A dense yellow fog swirls in the streets of London as Sherlock Holmes and Dr. Watson accompany a beautiful young woman to a sinister assignation. Since her father vanished, Mary Marston has received a perfect large pearl—one a year for the last six years—and now a mystery letter telling her she is a wronged woman. Sherlock uncovers a tale of treachery and human greed that ranges from penal settlements on the Andaman Islands to the opium-fueled violence of Agra Fort during the Indian mutiny.

Laser League [PC Code - Steam] Über 60 Charaktere aus 5 einzigartigen Marken (Empire, Gen Hao, Silvertip, Al Shama und Beyond)

Wähle aus 6 einzigartigen und spektakulären Klassen: SMASH, THIEF, GHOST, SNIPE und BLADE

Spielmodi: bis zu 4 Spieler pro Team im lokalen Modus; 2v2 und 3v3 Matches im Online-Modus

2 Fähigkeitsmodifikatoren pro Klasse.

3 internationale Stadien mit 12 Laserkarten

Laser League für die PS4: Kämpfe gegen deine Gegner um die Kontrolle der Knotenpunkte und tauche die Arena in ein tödliches Licht. Weiche farbigen gegnerischen Strahlen aus und bezwinge deine Gegner mit Tempo, Kraft und Strategie. Aktiviere besondere offensive und defensive Fähigkeiten, um dir im entscheidenden Augenblick einen Vorteil zu verschaffen. Halte ständig die Augen offen nach spielentscheidenden Power-ups in der Arena. LASER LEAGUE ist der aufregende, hochtourige Kontaktsport der Zukunft.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 90 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 05.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.