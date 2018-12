Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #4

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Shapeshifter: Nach dem tragischen Tod seiner Familie, entwickelt der Neurowissenschaftler Dr. Andre Mason ein bewusstseinserweiterndes Serum, das den Kontakt mit dem Totenreich ermöglichen soll. In einer abgelegenen Villa injiziert er sich und seinem Wissenschaftler-Team die Droge. Das Serum beginnt zu wirken und erlaubt ihnen mit übernatürlichen Erscheinungen zu interagieren. Doch mit ihrem Experiment haben sie auch die Aufmerksamkeit von weit dunkleren Wesen auf sich gezogen – sogenannten Formwandlern. Andre muss sich entscheiden: entweder für seine tote Familie oder sein Team, das ohne seine Hilfe diesem Experiment nicht lebend entkommen wird.

Wonder Woman: Bd. 4 (2. Serie): Das Herz der Amazone: Wonder Woman ist die Verteidigerin der Freiheit und des Friedens. Aufgewachsen auf der geheimnisvollen Insel Themyscira, kämpft Prinzessin Diana überall auf der Welt für das Gute. Jetzt bekommt sie es mit Angreifern zu tun, die im wahrsten Sinne des Wortes auf ihr Blut aus sind und auch ihre Freunde ins Visier nehmen, denn sie wollen die Amazone aus den Reihen der Justice League direkt ins Herz treffen! Außerdem setzen sie ein Kopfgeld auf Wonder Woman aus, das in beiden Fällen gezahlt wird: tot oder lebendig… Eine komplette neue WONDER WOMAN-Storyline, geschrieben von der preisgekrönten Autorin Shea Fontana (DC SUPER HERO GIRLS) und gezeichnet von Mirka Andolfo (DC COMICS: BOMBSHELLS), David Messina (CATWOMAN) und Inaki Miranda (BATGIRL).

Superhumans von Good Weather Forecast: Venice Beach, Los Angeles, Kalifornien. Das Leben pulsiert, geprägt vom ewigen Sommer. Von irgendwo her kommen Beats aus einem Ghettoblaster, die Musik verschwimmt mit dem Rauschen der Brandung. Surfer suchen die perfekte Welle, Skater brettern über den Asphalt. Vom Meer her weht eine Brise hinüber – und manchmal glaubt man, den Pazifik auf den Lippen zu schmecken: leicht salzig, sonnendurchflutet, voller Leben und Freiheit… Genau dieses Lebensgefühl vermittelt SUPERHUMANS, das neue Album von Good Weather Forecast. Die 14 Songs zeigen die Vielfalt des Lebens, belegen die einzigartige Kraft der Musik. Jedoch kommen die fünf Jungs von Good Weather Forecast nicht aus der Stadt der großen Träume, sondern aus dem beschaulichen Frankeland. Aber: Big Dreams gibt’s auch in Bayern.

4x Auf Meeresmission (2CD mit Bilderbuch): Hainer ist ein kleiner Hai mit vier bunten Zähnen. Jeder Zahn besitzt dabei eine einzigartige Fähigkeit. So spürt der Rote Gefahr, mit dem Gelben riecht er ausgezeichnet, der Blaue hilft ihm alles blitzschnell zu zerschneiden und der Grüne lässt ihn meilenweit hören. Doch leider wird er aufgrund seines auffälligen Grinsens von den anderen Haikindern ausgelacht und fühlt sich deswegen oft alleine. Durch ein heftiges Unterwasserbeben entsteht ein Riss im Felsen über der HAImat, einem kleinen beschaulichen Dörfchen, in dem auch Hainer und seine Eltern wohnen. Sollte sich keine Lösung für das Problem finden, droht ein Teil des Felsens abzurutschen und die Höhlen, die Hai-Schule und den Spielplatz zu zerstören. Hainer nimmt all seinen Mut zusammen und schwimmt los, in der Hoffnung jemanden zu finden, der mit ihm gemeinsam seine geliebte Haimat retten kann. Denn wenn er als Held zurückkehrt, akzeptieren ihn vielleicht ja auch die anderen Haie genauso wie er ist…

The Man with the Twisted Lip: Dr. Watson is asked by a female friend of his wife to find her missing husband who is an opium addict. Dr. Watson tracks him down to an opium den, where, to his great surprise he also finds that Sherlock Holmes and the police are investigating the disappearance of a Boone that they believe has murdered Mr. St. Clair. However, several days later Mr. St. Clair’s wife receives a letter from her husband that forces Sherlock and the police to reconsider the case.

ABZU: Die dunklen Tiefen… ABZÛ ist ein wunderschönes Unterwasserabenteuer, das den Traum des Tauchens beschwört. Tauche ab in eine lebendige, verborgene Welt, erfüllt von Farben und Leben, bis ins Herz des Ozeans. Entdecke hunderte einzigartiger Spezies und geh eine tiefe Verbindung mit dem Meeresleben ein. Begegne majestätischen Kreaturen und entdecke verloren geglaubte Geheimnisse, während du dich auf eine Reise in die Tiefen des Ozeans wagst.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 160 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 04.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.