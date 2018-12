Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #3

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Letzte Aktualisierung am 3.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Superman: Bd. 2 (2. Serie): Wer ist Clark Kent?: Superman ist der größte Held der Erde und Beschützer seiner Heimatstadt Metropolis – doch ausgerechnet sein einstiger Erzfeind Lex Luthor macht dem Stählernen diese Position nun streitig! Aber ist der Geschäftsmann wirklich zum selbstlosen Helden geworden, oder ist das nur eine Tarnung für einen neuen Plan? Die göttliche Macht, über die Luthor nun verfügt, macht nicht nur dem Mann aus Stahl Sorgen, auch zwei Besucher aus dem All nehmen sich dieses Problems an, und ihre Lösung ist: Lex Luthor muss sterben! Außerdem: Wer ist Clark Kent wirklich?! Beste Comic-Unterhaltung von Comic-Ikone Dan Jurgens (DER TOD VON SUPERMAN), Patrick Zircher (FLASH), Tyler Kirkham (GREEN LANTERN) und Stephen Segovia (RED LANTERNS).

Tallinn MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag: Tal­linn wird ge­ra­de zu einer der span­nends­ten Me­tro­po­len Eu­ro­pas: ein Si­li­con Val­ley vor einer kom­plett er­hal­te­nen Ku­lis­se aus dem 11. Jahr­hun­dert! Ent­de­cken Sie mit Maja Hoock ro­man­ti­sche Gas­sen und eine urige Kn­ei­pen­sze­ne, wilde Na­tur­schön­heit und weiße Sand­strän­de. In ge­wohn­ter Mül­ler-Ma­nier wer­den Sie mit den Hin­ter­grün­den und Be­son­der­hei­ten der Stadt ver­traut ge­macht. Dass es dabei nicht an in­di­vi­du­el­len Tipps und prak­ti­schen Adres­sen man­gelt, ver­steht sich von selbst. In 8 Tou­ren geht es mit die­sem Rei­se­füh­rer durch Est­lands Haupt­stadt.

Layla und das Biest, das sterben möchte 1: Schon als Kind wurde Aaron von den Menschen wie ein Tier gehalten und zum Mörder ausgebildet. Allein sein geliebtes Kinderbuch über einen Engel mit blauen Augen spendete ihm Trost und Hoffnung. Wohin er kommt, bringt Aaron den Tod – und doch versteht er das Leben nicht. Als er auf das Mädchen Layla trifft, deren Eltern er einst ermordete, glaubt er, in ihr den blauäugigen Engel aus seinem Buch gefunden zu haben. Schritt für Schritt weiht er Layla in die Kunst des Tötens ein – mit dem ultimativen Ziel sie dazu auszubilden, ihm endlich den Tod zu schenken.

6 Bewertungen 058/Gorilla in Not Die Drei !!!, 058/Gorilla in Not

Europa (Sony Music)

Audio CD

Die drei !!! 058/Gorilla in Not: Schock im Zoo: Das kleine Gorillamädchen Sunima wurde entführt! Während die Polizei im Dunkeln tappt, haben die drei !!! mehrere Verdächtige im Visier. Vor allem den Golfplatzbesitzer, den das Gorilla-Waisenhaus in direkter Nachbarschaft seines noblen Golfplatzes zu stören scheint. Die Zeit drängt ? der Zoo steckt in Geldnot und kann die Lösegeldforderung nicht erfüllen. Kommen Kim, Franzi und Marie dem Täter auf die Schliche, bevor das Ultimatum abläuft?

Speckled Band (Easy to Read: Sherlock Holmes): Helen Stoner has enlisted the help of Sherlock Holmes to investigate the strange death of her twin sister, Julia. On the night Julia died of “fright,” Helen had heard a low whistle and a clanging metal sound. Julia had cried out “Oh, save me, Helen! It was the speckled band.” But what was she talking about? Helen has heard the same whistle in the dead of night and is sure she too is going to die. Holmes examines Julia’s room and discovers several key clues that will unlock this intriguing mystery.

Stardew Valley: Die Spieler erben die alte Farm ihres Großvaters in Stardew Valley. Nur mit etwas Werkzeug und ein paar Münzen ausgestattet beginnen sie ihr neues Leben. Es gilt, von der Landwirtschaft zu leben und die überwucherten Felder wieder ertragreich zu machen. Das wird aber nicht einfach. Seitdem die Joja Corporation in der Stadt ist, verschwindet die alte Lebensweise zusehends. Das Gemeindezentrum, einer der Knotenpunkte der Stadtaktivitäten, liegt jetzt in Trümmern. Aber das Tal scheint voller Möglichkeiten zu stecken. Mit etwas Fleiß können die Spieler Stardew Valley wieder zu Ruhm verhelfen!

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 100 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 03.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.