Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #24

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Letzte Aktualisierung am 24.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

AVM Fritz Mesh Set: AVM FRITZ! Mesh Set mit FRITZ!Box 7590 + FRITZ!WLAN Repeater 1750E (Dual- WLAN AC bis 1.733 MBit/s (5 GHz) und N bis 800 MBit/s (2, 4 GHz), bis zu 300 Mbit/s durch VDSL-Supervectoring 35b), deutschsprachige Version.

Manchmal ist ein WLAN-Netz allein für eine Wohnung nicht stark genug. Dann kommt Mesh ins Spiel: mehrere verteilte Geräte erzeugen ein gemeinsames und intelligentes WLAN-Netz. Das gesamte WLAN hat praktischerweise nur noch einen Namen und ein Passwort. Mit Mesh genießen Anwender ganz einfach Höchstgeschwindigkeit und Sicherheit beim Surfen, Video oder Gaming – nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers, sogar mit Kindersicherung und Vergabe von Zeitbudgets.

33 Bewertungen Ravensburger 27252 Gesellschaftsspiel – kNOW! Das immer aktuelle Quizspiel

Das erste Google-Quizspiel, funktioniert mit Google Assistant

Lustiges Quiz- und Partyspiel für 3 bis 6 Spieler, über 1.500 Fragen

Spieldauer frei wählbar

kNOW! ist mit Google Assistant spielbar oder offline auch ohne

2x Ravensburger kNOW!: kNOW! – Das kreative Quizspiel, das die Regeln selbst erklärt und niemals veraltet! Denn der Google Assistant gibt immer die aktuelle Antwort auf weit über 1.500 Quizfragen. So kommen tagesaktuelle Fragen ins Spiel, die es nie zuvor in einem Quizspiel gab: „Wie spät ist es jetzt in Sydney?“, „Brauche ich morgen einen Regenschirm?“, „Wie weit ist es von hier nach Honululu?“. Die Antworten wechseln je nach Ort und Zeit und werden dabei einfach über den Google Assistant, den kostenlosen Sprachassistenten von Google, geliefert! kNOW! kann mit und ohne den kostenlosen Google Assistant gespielt werden.

3 Bewertungen Steganos Privacy Suite 20 Jubiläums Edition Neu: Vollsynchronisation zwischen Mobile Privacy Apps & Steganos Passwort-Manager über OneDrive, Google Drive, Dropbox oder MagentaCLOUD

Neu: Steganos Mobile Privacy Apps jetzt auch mit Erstellen- & Bearbeiten-Funktion

Inklusive: VPN-Software mySteganos Online Shield VPN im Wert von 50 € für den Zeitraum von einem Jahr!

Lizenz für 5 PCs

Herausgeber: Avanquest Deutschland

10 x Steganos Privacy Suite 20 Jubiläums Edition: Die Steganos Privacy Suite kombiniert die prämierten Steganos-Sicherheitsprogramme Safe und Passwort-Manager mit dem unverzichtbaren SpurenVernichter. Dank übersichtlicher Menüführung verschlüsseln Sie sensible Daten wie Geschäftsberichte, TAN-Listen oder Urlaubsfotos komfortabel per Knopfdruck – auf dem PC, im Netzwerk, unterwegs und in der Cloud. Passwörter für sämtliche Online-Accounts werden automatisch erstellt, verwaltet und eingetragen, egal ob am Computer, Tablet oder Smartphone. Mit einem Mausklick sind alle Browserdaten und Verläufe gelöscht, so dass keine Spuren auf den Geräten hinterlassen werden. Inklusive! Diese Jubiläums-Edition enthält zusätzlich die VPN-Software mySteganos Online Shield VPN im Wert von 50 € für den Zeitraum von einem Jahr. Surfen Sie ab sofort sicher und anonym!

Feuerwear Umhängetasche in rot: Messenger-Bag Gordon aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch ist für den täglichen Einsatz im urbanen Dschungel bereit. Ob zu Fuß, mit dem Bike oder mit Bus und Bahn unterwegs – der robuste und vielseitige Gordon schützt zuverlässig alle verstauten Utensilien. Eine Besonderheit ist der wandelbare Taschendeckel mit Steckschnallen sowie der umzusteckende Gurt: Je nach Menge und Inhalt wird Gordon so kleiner oder größer im Format. So lassen sich über den Tagesverlauf weitere Dinge wie der kleine Einkauf nach der Uni oder Schal und Mütze bei Wetterwechsel bestens verstauen und sicher transportieren. Ein weiteres Merkmal ist der schnell verstellbare Tragegurt – bekannt von Kuriertaschen – mit Schulterpolster. Dank zusätzlichem Quergurt ist die Tasche auch beim Fahrradfahren in der Stadt immer sicher am Mann. Messenger-Bag Gordon ist mit 3 Jahren Garantie und in zwei Größen erhältlich, passend für Laptops bis 13 Zoll und 15 Zoll.

33 Bewertungen Acronis True Image 2019|3 PC|Mac Nachweislich das schnellste Disk-Image- und Datei-Backup auf dem Markt

Klonen Sie ein Windows-System-Laufwerk sogar im aktiven Betrieb

Backup und Recovery mit nur 2 Klicks

Wiederherstellung auf gleicher oder abweichender Hardware

Integrierte Ransomware-Abwehr auf Basis künstlicher Intelligenz (KI)

5x Acronis True Image 2019|3 PC|Mac: Acronis True Image bietet umfassende Cyber Protection, indem es eine anwenderfreundliche, effiziente Backup-Lösung für Privatanwender mit einer KI-basierten Ransomware-Abwehr kombiniert. Unser Produkt schützt nicht nur all Ihre Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte, sondern auch Ihre Social Media-Konten.

17 Bewertungen Everki Venue – Premium RFID Mini Messenger für iPad / Kindle / Tablet bis 10,5 Zoll mit durchdachtem Fächer-Konzept und weiteren hochwertigen Funktionen, Schwarz Die Premium Mini Messenger ist eine kompakte Umhängetasche im Cross-Body Design und der perfekte Begleiter während des Flugs, dem Städtetrip oder auch im Alltag

Weich gefüttertes Fach für iPad / Kindle / Tablet bis 10,5 Zoll (max. Tabletgröße: 21.6 x 1.5 x 29 cm)

Bestens organisierte und intuitive Fächer mit schnellem Zugriff auf Smartphone / Handy und weitere Tascheninhalte. Die Tasche ist groß genug um auch Din-A5 Unterlagen sicher zu verstauen

Jedes Everki Produkt ist mit unserem 30-jährigen Schutz auf Material- und Herstellungsfehler versehen. Everki - sorgenfrei unterwegs.

Weitere Besonderheiten: Wasserabweisendes ballistisches Nylon, Hochwertige Lederakzente, RFID-Schutz, Ergonomisches Cross-Body Gurtdesign, Selbstheilende Reißverschlüsse, Kontrastreiches Innenfutter

Everki Venue – Premium RFID Mini Messenger: Die Venue Mini Messenger wurde mit dem Wissen, dass Sie immer mobil sein müssen, so konzipiert, dass ein nahtloser Übergang von der Reise zum Geschäftstermin oder auch von jeder Alltagssituation zur Abendveranstaltung gewährleistet werden kann. Das praktische cross-over Design wird die Venue schnell zu Ihrer unverzichtbaren Lieblingstasche machen. Ihr Tablet, Notizbuch, Pass, Reiseunterlagen und Telefon können sicher im für Everki charakteristischen orangefarbenen Inneren verstaut werden.

Call of Duty Black Ops 4 inkl- T-Shirt: Black Ops ist zurück und bietet finstere, realistische Mehrspieler-Kämpfe, das größte Zombies-Paket aller Zeiten mit drei vollwertigen Untoten-Abenteuern bereits bei Veröffentlichung. Außerdem gibt es Blackout, einen neuen Modus, in dem das Black Ops-Universum in einem gewaltigen Battle Royale-Erlebnis auf der größten Karte in der Geschichte von Call of Duty zum Leben erwacht – mit einzigartigen Kämpfen, Charakteren, Orten und Waffen aus der Geschichte der Black Ops-Reihe.

3x Destiny 2 Merch: In diesen Paketen sind u.a. wie auf dem Bild abgebildet ein richtig geiler Rucksack vorhanden, außerdem der Destiny 2 Limited Edition Bonus Content und ein stylisches Shirt.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 1600 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 24.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.