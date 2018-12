Sing Meinen Song – Das Weihnachtskonzert Vol.5 ist ein Sampler von Music for Millions (Tonpool) vom 27. November 2018.

Letzte Aktualisierung am 4.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Sing Meinen Song – Das Weihnachtskonzert Vol.5: Für weihnachtliche Stimmung sorgt nicht nur Kerzenschein und Dekoration sondern auch die Hit-Bescherung von Rea Garvey, Leslie Clio, Alphaville -Sänger Marian Gold, Judith Holofernes, Revolverheld -Frontmann Johannes Strate, Mary Roos und Mark Forster in dem fünften Sing meinen Song Das Weihnachtskonzert . In der gemütlichen Berghütte im österreichischen Ellmau stimmten sich die Künstler der fünften Staffel Sing meinen Song Das Tauschkonzert in fröhlicher Runde auf das Fest der Liebe ein.

Mit dabei natürlich die traditionellen Wichtelgeschenke und die Möglichkeit sich einen Songwunsch erfüllen zu lassen sowie seinen persönlichen Weihnachtssong zu performen. Johannes Strate erzählt von Plätzchenfreude In der Weihnachtsbäckerei, Mary Roos wünscht sich mit Lass es schneien eine weiße Weihnacht und Rea Garveys Interpretation von Fairytale of New York gemeinsam mit Leslie Clio entführt in einwunderbares Weihnachtsmärchen. Mark Forster überrascht mit dem Bing-Crosby-Song White Christmas und Leslie Clio überzeugt die Kollegen mit What a Wonderful World . Judith Holofernes und Johannes Strate sorgen mit ihrem Duett von Baby it s cold outside für das richtige Gefühl, was dieses Weihnachtskonzert so besonders macht.

Sing Meinen Song ist das eigentlich nicht mehr, jedenfalls nicht so wie man das kennt, denn hier singen die Interpreten nicht ihre eigenen Songs gegenseitig, sondern berühmte Weihnachtslieder in ihrer Interpretation. Mir hat das gefallen und vor allem passt es gut zu Weihnachten. Besonders White Christmas von Mark Forster hat mir gefallen. Ich kann euch diese CD zu Weihnachten sehr empfehlen, Lieder die man kennt, in Ausführungen die man eben nicht kennt, was neues, macht sicherlich auch am heiligen Abend viel Spaß.

8,5 von 10 Weihnachtsliedern