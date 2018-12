Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #23

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

1 Bewertungen Planet der Affen Archiv 1 Doug Moench

Herausgeber: Cross Cult

Auflage Nr. 1 (16.05.2018)

Gebundene Ausgabe: 400 Seiten

3x Planet der Affen Archiv 1: Cross Cult kehrt zurück auf den PLANET DER AFFEN und veröffentlicht vier je rund 400 Seiten starke Archivbände im HC-Albenformat mit den kultigen schwarz-weiß-Geschichten von Doug Moench, Mike Ploog, Tom Sutton, Herb Trimpe, Alfredo Alcala u. A. aus den Marvel/Williams Heften der 70er Jahre.

8 Bewertungen Reborn Mark Millar, Greg Capullo

Herausgeber: Panini

Auflage Nr. 1 (13.11.2017)

Taschenbuch: 176 Seiten

Reborn: Was kommt nach dem letzten Herzschlag? Der Himmel? Die Hölle? Die Leere? Die 78-jährige Bonnie Black hat jedenfalls nicht damit gerechnet, in das fantastische Reich Adystria zu gelangen. Hier erwarten sie neben einem neuen, jungen Körper nicht nur zahlreiche wundersame Kreaturen und wilde Bestien, sondern auch viele der Menschen und sogar Tiere, die einmal Teil ihres alten Lebens waren und seit ihrem Tod ebenfalls in neuen Körpern stecken. Sie alle sind nun Teil eines brutalen Konflikts zwischen Gut und Böse, der im fantastischen Adystria mit Magie und Technik ausgetragen wird – und nicht alle, die Bonnie in ihrem früheren Leben kannte, gehören nach ihrer Wiedergeburt zu den Guten…

Batman: Arkham Knight: Bd. 3: Batman jagt den verrückten Calendar-Man – und geht seinem Feind in die Falle! Jetzt ist der Dunkle Ritter ein Gefangener, und er muss kämpfen, Stunde um Stunde, Minute für Minute, sieben Tage lang, gegen eine Armee genmanipulierter Grundy-Monster! Und wenn er diese Woche des Schmerzes überlebt, fängt für ihn der Albtraum erst richtig an! Die offizielle Vorgeschichte zum gleichnamigen Game-Kracher – nicht nur für die Fans des Videospiels, sondern ein Comic, der jeden Batman-Fan begeistern wird! Geschrieben von Top-Autor Peter J. Tomasi (BATMAN & ROBIN)!

Madden NFL 19 – Standard Edition: Madden NFL 19 bringt digitalen Football in neue, nie dagewesene Höhen. Es gibt jede Menge Features und Verbesserungen, die Madden 19 zu DEM Spiel machen, das es zu spielen gilt. Erfahre mehr über die Verbesserungen, die dir ein besseres Spielerlebnis ermöglichen.

Jede Menge Merch zu Bethesda Spielen: Ich habe von Bethesda jede Menge Merch bekommen aus Spielen wie Fallout oder auch The Elder Scrolls. Shirts, Poster, Anhänger und und und. Jeder Gamer unter euch, der bei seiner Adresse beischreibt, dass er Gamer ist, bekommt beim Gewinn eines der Teile aus der Kiste.

HUND! Cornelia Manikowsky

Herausgeber: edition buntehunde

Auflage Nr. 1 (16.03.2013)

Gebundene Ausgabe: 75 Seiten

2x HUND!: Moritz möchte so gerne einen Hund haben. Doch er bekommt keinen. Dann bekommt Viktor, sein bester Freund, einen Hund und mit einem Mal ist es komisch zwischen ihnen. Bis Moritz eines Nachts von einem schrecklichen Krach in seinem Schrank aufwacht …

2x Das Alphabet fängt mit den Affen an: Ein tierisches ABC: Alphabet und Buchstaben lernen mit Spaß am Reimen und Sachensuchen! Anfangslaute erkennen! Vergnügliche Bilder und lustige Tiere sprechen lassen!

Krieg der Welten – Teil 1 bis 3: Der bahnbrechende sowie zeitlose Klassiker KRIEG DER WELTEN von H.G. WELLS begeistert seit über 100 Jahren nicht nur die Fans der Science Fiction. In diesem Hörspiel wird das Spektakel um einen Angriff auf die Menschheit aus dem All zum Kopfkino der Superlative und stellt die Frage: Wie verhält sich der Mensch, wenn die Ordnung zusammenbricht? Im Krieg und in der Hoffnungslosigkeit angesichts einer außerirdischen Übermacht, die nur ein Ziel zu kennen scheint: Die Bewohner der Erde zu vernichten.

Versailles – Die komplette 3. Staffel: Louis hat der Giftaffäre ein Ende bereitet und den Krieg gegen Holland gewonnen. Es scheint, dass nichts seine Expansionspläne für sein Reich durchkreuzen und er seine Macht über ganz Europa behaupten kann. Aber seine Träume haben ihren Preis, den das Volk bereits teuer bezahlt hat. Uns so brodeln Unruhen in den Straßen von Paris. Auch in Versailles muss sich Louis neuen Herausforderungen stellen. Unter dem Einfluss seiner neuen Geliebten, Maintenon, wird Louis immer mehr zu einem absoluten Monarchen mit göttlicher Autorität. Sehr zum Missfallen vieler am Hof. Doch Louis duldet keinerlei Widerspruch, sei es vom Volk, den Protestanten oder vom Papst selbst. Dennoch schwebt in Form eine geheimnisvollen Gefangenen eine Bedrohung über Louis. Ein Mann, dessen Gesicht hinter einer eisernen Maske versteckt ist …

2x Wonder Boy: The Dragon´s Trap: Ein Fluch des Meka-Drachen hat dich in ein Monstrum – halb Mensch, halb Echse – verwandelt, und du bist auf der Suche nach dem Salamanderkreuz, einem magischen Item, das Flüche aufheben kann. Erkunde riesige, verschachtelte Schauplätze voller muffiger Monster und exotischer Drachen! Wenn du diese Drachen besiegst, verschärft das den Fluch und verwandelt dich in weitere Tierformen.

33 Bewertungen The Bouncer Constantin Film (06.12.2018)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 91 Minuten

Jean-Claude van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti, Sam Louwyck, Kevin Janssens

Französisch, Deutsch

5x The Bouncer: Düsterer Action-Thriller mit Hollywoodlegende Jean-Claude Van DammeUm seine 8-jährige Tochter versorgen zu können schlägt sich Ex-Bodyguard Lukas (Jean-Claude Van Damme) als Türsteher eines Nachtclubs durch. An einem belebten Freitagabend macht dort ein pöbelnder Gast Probleme. Lukas versucht die Situation zu entschärfen, doch der betrunkene Gast verliert die Kontrolle. In der Auseinandersetzung mit dem kampferprobten Türsteher erleidet der Disco-Besucher eine lebensbedrohliche Kopfverletzung. Um einer drohenden Gefängnisstrafe zu entgehen, sieht sich Lukas gezwungen, den Job zu wechseln: Er heuert in einem Strip-Club an. Doch es dauert nicht lang und die Cops von Interpol machen ihn ausfindig. Diese haben allerdings mehr im Sinn als den zerfurchten Türsteher in den Knast zu bringen. Sie bieten ihm einen Deal an: Der Boss des Tabledance-Clubs steht unter Verdacht, in großem Stile Falschgeld zu drucken. Lukas soll als Informant arbeiten – im Gegenzug könne er auf freien Fuß und zu seiner Tochter zurück.Es beginnt ein bedrohliches Doppelleben.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 550 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 23.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.