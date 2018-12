Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #22

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Superman: Bd. 2 (2. Serie): Wer ist Clark Kent?: Superman ist der größte Held der Erde und Beschützer seiner Heimatstadt Metropolis – doch ausgerechnet sein einstiger Erzfeind Lex Luthor macht dem Stählernen diese Position nun streitig! Aber ist der Geschäftsmann wirklich zum selbstlosen Helden geworden, oder ist das nur eine Tarnung für einen neuen Plan? Die göttliche Macht, über die Luthor nun verfügt, macht nicht nur dem Mann aus Stahl Sorgen, auch zwei Besucher aus dem All nehmen sich dieses Problems an, und ihre Lösung ist: Lex Luthor muss sterben!

Lucifer – Mein Wille geschehe: Bd. 1: Aber wer hat ihn umgebracht? Gabriel, ein gefallener, alkoholsüchtiger Engel, wird mit der Aufklärung des Mordes an IHM beauftragt – dafür sollen IHM all seine Sünden vergeben werden. Und er hat auch gleich einen Verdacht: Wer, wenn nicht der Teufel selbst, hätte Interesse daran, Gott umzubringen? Lucifer hat zwar auch eine mysteriöse Verletzung, bestreitet die Tat aber. Und so machen sich die ungleichen Brüder auf, um den Fall zu untersuchen…

3x Cyberlink PhotoDirector 9 Ultra Software: Kreative Fotoanpassung & Designwerkzeuge. Als preisgekrönte Fotobearbeitung bietet PhotoDirector eine breite Palette an einfach zu bedienenden Tools, die für die Erstellung von atemberaubenden Familienfotos, Reise- und Landschaftsaufnahmen sowie perfekten Porträts entwickelt wurden. Hinzu kommen ein fast grenzenloser RAW- & Objektiv- Support sowie eine 360º-Bearbeitung. – Face Swap sorgt mit Video-zu-Foto für perfekte Gruppenbilder – Neu: Videos können in lustige und animierte GIFs verwandelt werden – Familiäre Gesichter erkennen und zuordnen mit Face Tagging – Verzerrungen schnell korrigieren mit über 100 Objektivprofilen .

2x Mophie kabellose QI-Ladestation optimiert für iPhone: Die Ladestation mophie wireless charging base verwendet die neueste kabellose Ladetechnik, mit der Sie Ihr iPhone bis zu 50 Prozent schneller aufladen können als mit anderen kabellosen Ladegeräten.

Battlefield 5 Mech, bestehend aus Shirt, Jacke und Cappy in Größe M

Aronia: Unentdeckte Heilpflanze Sigrid Grün, Jan Neidhardt

2x Aronia: Unentdeckte Heilpflanze: Seit einigen Jahren erleben zahlreiche Wildpflanzen ihre Wiederentdeckung. Wildkräuter und Wildbeeren boomen. Ein bei uns heimisches Wildgehölz blieb aber bislang nahezu unentdeckt: Die Aronia, auch unter dem Namen Apfelbeere bekannt. In Russland gilt sie längst als Heilpflanze. Bei uns kennt man sie meist nur als Zierstrauch. Um die medizinisch wirksamen Inhaltsstoffe der dunklen Beeren weiß man in Mitteleuropa erst seit jüngerer Zeit. In diesem Buch erfahren Sie nicht nur etwas über den medizinischen Nutzen der Pflanze, sondern auch über ihre interessante Geschichte, den Anbau im eigenen Garten, sowie über die Verarbeitung der Früchte.

Johnny Sinclair 1-3 Beruf: Geisterjäger: Johnny Sinclair ist 12 Jahre alt und lebt in einem Schloß. Wie es sich für ein Schloß gehört, gibt es dort auch Gespenster, natürlich nicht nur eins, sondern gleich mehrere. Da Johnny Geisterjäger werden will, ganz wie sein berühmtes Vorbild und Namensvetter John Sinclair, der bei Scotland Yard arbeitet, ist das eine ideale Voraussetzung zum Üben. Auch Johnnys Kindermädchen, das während der Abwesenheit seiner Eltern auf ihn aufpasst, passt bestens ins Bild, da es eine waschechte Mambo ist. Dass die gute Dame eher ahnungslos ist, sorgt für manchen Schmunzler, der den Kampf gegen das Übernatürliche aufheitert. Auch Johnnys neuer Freund Erasmus, ein Schädel, den er im Moor findet und der Johnny wertvolle Tipps im Umgang mit Geistern gibt, sorgt für witzige, aber auch spannende Einlagen.

3x Meine teuflisch gute Freundin inkl. Limited Editon Stirnband: Lilith (Emma Bading) ist ein ganz normales Teenager-Mädchen, mal davon abgesehen, dass sie die Tochter des Teufels (Samuel Finzi) ist und in der Hölle wohnt. Und das ist wirklich die Hölle, denn ihr strenger Vater lässt ihr keinerlei Spielraum und denkt, dass seine Tochter zu jung für die Arbeit des Teufels ist. Richtig böse sein? Darf sie nur in der Theorie unter Aufsicht ihres Hauslehrers … und im Internet. Aber das reicht Lilith schon lange nicht mehr. Sie will raus in die richtige Welt und zeigen, was sie kann. Also schlägt sie ihrem Vater einen teuflischen Deal vor: Schafft sie es innerhalb einer Woche einen guten Menschen zum Bösen zu verführen, darf sie dortbleiben und weiter ihr Unwesen treiben. Scheitert sie, geht es umgehend zurück in die höllische Langeweile – für immer! Vater und Tochter schlagen ein, der Deal steht. Dieses Stirnband ist mit dabei.

2x Runbow: Runbow ist ein schnelles, hektisches Spiel, das dich für mehr zurückhalten wird. Die Welt ändert sich mit jedem Streichen des Hintergrunds. Sobald der Hintergrund mit der Farbe von Plattformen oder Elementen der Umgebung übereinstimmt, verschwinden sie. Wenn du nicht sehen kannst, existiert es nicht – so einfach ist das. Mit unzähligen Spielmodi für bis zu neun Spieler online oder vier Spielern vor Ort und einem riesigen Singleplayer-Modus ist Runbow der verrückte, farbbasierte Platformer, auf den du gewartet hast.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 650 EUR

