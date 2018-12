Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #21

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Sneaker Freaker. The Ultimate Sneaker Book: Sneaker Freaker berichtet seit 15 Jahren mit spannenden Storys über Sneakers, ihre Liebhaber und die sneakeraffinen Musik-, Street-Art- und Lifestyleszenen zwischen Nord- und Südpol. Für TASCHEN haben die Sneaker Freakers das Beste aus 15 Jahren redesigned und mit exklusivem, brandneuem Content zu einer Mammutanthologie zusammengenäht: Reportagen, Reviews, Wissenswertes zu neuen Modellen und Collabos, Interviews und natürlich unendlich viele Fotos von klassischen, obskuren, limitierten, legendären und neuesten Tretern.

Spawn # 117: Das Kostüm, das Al Simmons zu Spawn macht, wurde beschädigt. Trotzdem muss er es mit Drogendealern und der Mutanten-Apokalypse aufnehmen. Zum Glück hat der Hellspawn neue Verbündete, darunter sogar der grüne Held Savage Dragon und die feuerrote Ant! Das Finale von McFarlanes und Larsens großer SPAWN-Saga.

Love is Love: In dieser Anthologie reagieren die unterschiedlichsten Comic-Künstler auf diese unfassbare Tat. In ihren Storys drücken sie Mitgefühl, Trauer und Sorge angesichts des Angriffs auf die LBGT-Community aus, machen aber auch Hoffnung und setzen sich für Gleichberechtigung und Frieden ein.

3 Bewertungen Batman: Niemandsland: Bd. 5 Chuck Dixon, Dennis O'Neil, Mike Deodato Jr., Paul Gulacy, Staz Johnson, Bronwyn Carlton, Ian Edington, Larry Hama, Janet Harvey, Sergio Cariello, Jason Minor, Tom Morgan, Gordon Purcell, Roger Robinson

Herausgeber: Panini

Auflage Nr. 1 (12.06.2018)

Taschenbuch: 264 Seiten

Batman: Niemandsland: Bd. 5: Um die Trümmer der einstigen Metropole Gotham City, die nach einem schrecklichen Erdbeben von der Außenwelt abgeschnitten wurde, tobt ein erbitterter Krieg. Während Batman auf der Suche nach dem verschwundenen König von Gotham ist, prallt er mit dem bestialischen Killer Croc zusammen. Auch Huntress, Robin und das neue Batgirl und der Wunderknabe Robin kämpfen um die zerfetzte Seele ihrer Stadt, die von Kriminellen und von Versorgungsengpässen bedroht ist. Doch es wird noch schlimmer. Denn der brutale Knochenbrecher Bane kommt nach Gotham und fordert den Dunklen Ritter zum Duell, während der irre Joker und seine Gehilfin Harley Quinn das Niemandsland in den Wahnsinn stürzen…

19 Bewertungen CyberLink PowerDVD 18 Ultra Alles für ein modernes Home-Entertainment-System

Die beste Art Videos, Fotos und Audio off- oder online zu genießen

Bestes Zubehör für die heißesten Home-Entertainment-Gadgets

Inkl. CyberLink-Cloud-Storage: 30 GB / 1 Jahr

3x CyberLink PowerDVD 18 Ultra: PowerDVD spielt mehr ab als nur DVDs und Blu-ray-Disks. Für Video, Audio, Foto, VR oder MR-360°-Inhalte und YouTube oder Vimeo ist PowerDVD Ihr unverzichtbarer Entertainment-Begleiter. Erschließen Sie das volle Potenzial Ihres Ultra-HD HDR TVs und Surround-Sound-Systems. Versinken Sie in virtuellen Welten mit Zugang zu immer größeren Sammlungen von 360°-Videos. Entspannen Sie sich einfach, wo immer Sie sind mit unvergleichlichem Playback-Support und einzigartigen Verbesserungen für Ihren PC oder Ihr Notebook. Mit der neuen Mini-View Funktion behalten Sie Live-Inhalte von YouTube immer im Blick.

Angebot ACME ACT101R Fitness Activity Tracker, Red, One Size Convenient charging: Simply take off the band and plug the body of the tracker to any USB slot to charge it;

Battery life: Up to 7 days

Display: 0.86" OLED

Call und message notification, Anti-lost alarm, Sedentary alert.

More useful functions: Find your Phone, Sedentary Alert, Alarm, Camera (take photos with your phone by pressing the button on the tracker).

ACME Fitness Activity Tracker: ACME ACT101R Fitness activity trackers Choose the colour matching your personality the best and follow your daily rhythm in style. ACME ACT101R Fitness activity tracker comes in three different colours as well as features sleek design to fit perfectly your wrist. In addition to that, it counts your steps, distance and burnt calories, informs about incoming calls as well as messages. All the info may be accessed by a single tap on the screen or seen in the mobile app. No need to mention convenient charging – simply take off the band and plug the body of the tracker to any USB slot.

2x ARONIA: Kleine Beere – Große Wirkung: Die Aroniabeere ist durch ihre besondere Vielfalt an Vital- und bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffen charakterisiert. Die blauvioletten Beeren werden seit Jahrzehnten in der Volksheilkunde bei verschiedensten gesundheitlichen Problemen erfolgreich angewendet. Nun liegen neue Forschungserkenntnisse zu Zell- und Gefäßschutz sowie Entgiftung und Immunsystem vor. Sie bestätigen die günstige Wirkung der Aroniabeeren auf die menschliche Gesundheit.

3x Die Biene Maja – Staffel 2, 52 Folgen: Die Biene Maja summt wieder fröhlich durch die Luft! Sie fliegt mit uns durch die bunte Wiesenwelt hinein in neue Abenteuer. Mit dabei sind wie immer ihre honigdicken Freunde Willy und Flip, die Mistkäfer Ben und Kurt, Regenwurm Max, Schnecke Rufus und natürlich Ameisenoberst Paul und seine Männer. Auch die Wespen, Spinne Thekla oder der strenge Richter Bienenwachs dürfen als Salz in der Wiesensuppe nicht fehlen. Dazu kommen jede Menge neuer Freunde, die Maja genauso mit uns teilt wie die Geschichten, die sie mit ihnen erlebt. Und die kleine Biene ist erst zufrieden, wenn jeder lacht und glücklich ist und auch so ein fröhliches, buntes Leben hat wie sie selbst.

1 Bewertungen NSV 4501 - Alle gegen Rudi - Würfelspiel/ Kinderspiel Rudi rast mit Turbopower - doch das Team ist schlauer!

26 Spielkarten - 500g Spielkartenkarton, 4 Tiere, 2 Holzwürfel, 1 Spielanleitung

ab 4 Jahren - 1-4 Spieler - ca. 10 Minuten

Autor: Reinhard Staupe

Grafik: Oliver Freudenreich

3x Alle gegen Rudi – Würfelspiel/ Kinderspiel: Das Wettrennen zwischen Rudi und dem Team ist spannend bis zum Schluss – jedes Mal! Eigentlich ist Rudi viel zu schnell und müsste gewinnen, aber das Team ist schlau. Immer wenn ein Igelpasch gewürfelt wird, kann es seine Chancen deutlich verbessern. Ob alleine, mit anderen Kindern oder Erwachsenen – ein großes Spiel in einer kleinen Schachtel!

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 540 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 21.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.