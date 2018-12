Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #20

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

5x Super Sportler 2019 Kalender: Was für eine Truppe: Hier sind nicht nur besonders PS-protzige Typen, sondern auch ganz unterschiedliche Charaktere versammelt. AUTO BILD lässt zwölf Supersportler der Extraklasse auftreten, zu denen natürlich so magische Namen wie Ferrari, Zenvo ST1, Lamborghini, Maserati und Porsche gehören.

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Klaus: Die wahre Geschichte von Santa Claus: Klirrende Kälte herrscht, Wölfe ziehen umher, und nicht nur bei Nacht liegt ein finsterer Schatten über der winterlichen Welt. Bis eine laute Stimme ertönt, die das Feuer in den Herzen der Menschen neu entfacht… Ho, ho, ho! Super-Autor Grant Morrison wendet sich in seiner neuesten Saga KLAUS einem Helden zu, den jeder kennt, von dem wir aber kaum etwas wissen – ein Fest von einem Comic.

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Red Hood & Arsenal Megaband: Bd. 1: Käufliche Helden: Einst nannten sie sich Outlaws – Batmans ehemaliger Kampfgefährte Red Hood und Green Arrows Ex-Sidekick Arsenal. Nun sind sie wieder im Kampf vereint und legen sich als “Auftragshelden” mit allerlei finsteren Gegnern an. Und noch jemand tritt ihrem Team käuflicher Helden bei – Duela Dent alias Jokers Tochter, das irre Groupie des Clownprinzen des Verbrechens. Doch kann man einer Verrückten wie ihr trauen?

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

4x Squirm – Invasion der Bestien: Im beschaulichen Südstaaten-Kaff Fly Creek sind die Würmer los: Ein Gewitter hat die Starkstrommasten ins morastige Sumpfland stürzen lassen. Die Elektrizität hat die sonst so possierlichen Kriechtiere zu fleischfressenden Bestien umgepolt, die unter die Haut gehen! Eine Riege um einen neunmalklugen Großstädter, ihn anschmachtende Hinterwäldlerinnen und einen engstirnigen Sheriff versucht der wurmenden Gefahr Herr zu werden…

Carnival Games - [PS4] Wie auf einem lebensechten Jahrmarkt! 20 aufregende Minispiele

Mehrspieler-Party: bis zu 4 Spieler können simultan teilnehmen

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

2x Carnival Games: Carnival Games ist Spaß für die ganze Familie und kann wahlweise allein oder mit bis zu vier Spielern simultan gespielt werden. Das Spiel enthält 20 spannende, neu konzipierte Spiele in vier verschiedenen Themengassen. Wie bei einem richtigen Jahrmarkt bietet Carnival Games Jung und Alt beliebte Spieleklassiker wie Ringewerfen und Galopprennen sowie brandneue Attraktionen wie Drohnenfliegen und Kosmoskegeln. Vier einzigartige Themengassen – die Dschungelstraße, die Saturn-Station, die Geierschlucht und Nieten & Bolzen – sorgen dabei zusätzlich für Atmosphäre. Die Spieler können in den 20 Spielen Tickets gewinnen, die sie wiederum zum Freischalten neuer Spiele und Outfits für ihre individuellen Gastcharaktere einsetzen können. Das von Mass Media Games entwickelte Carnival Games ist für alle Altersstufen freigegeben.

17 Bewertungen Wer weiß denn sowas? [Nintendo Switch] Perfekte Umsetzung der TV-Show mit den Charakteren und Originalstimmen von Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton

30 komplette Shows* mit mehr als 390 Fragen aus über 100 Kategorien und den aus der Show bekannten Antwortvideos

Ein-, Zwei-, Drei- oder Vier-Spieler Modus

Wähle selbst, an wessen Seite Du antreten möchtest - neben Bernhard Hoëcker, im Team Elton oder vielleicht doch lieber zusammen mit Deinen Freunden?

Erstelle Deinen eigenen Charakter aus einer Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

2x Wer weiss denn sowas?: Mit WER WEISS DENN SOWAS? – dem offiziellen Spiel zu einem der erfolgreichsten TV-Showformate Deutschlands, kannst Du nun Dein Wissen unter Beweis stellen. Spiele an der Seite von Elton, Bernhard Hoëcker oder mit bis zu drei Freunden spannende Duelle. 30 komplette Shows mit über 390 Fragen aus mehr als 100 Kategorien und den zugehörigen Antworten erwarten Dich. Die packenden Matches werden Dir alles abverlangen. Nicht selten wirst Du denken „Wer weiß denn sowas?“ – Oder weißt du, wobei die 20-20-20-Regel hilft?

3 Bewertungen Der kleine Regenwurm Helmut Hoehn

Herausgeber: edition buntehunde

Auflage Nr. 1 (20.01.2012)

Gebundene Ausgabe: 27 Seiten

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

2x Der kleine Regenwurm: „Der kleine Regenwurm“ ist ein Genuss für Groß und Klein! Die Geschichte bewegt schon die Allerkleinsten (ab ca. 3 Jahren), in unerfreulichen Situationen beherzt zu handeln, um das Blatt zum Guten zu wenden. Ein begeisterndes Buch über Mut und Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Eigeninitiative und über die integrative und unerschöpfliche Kraft der Farben.

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x Nils Holgersson – Komplettbox: Nils Holgersson hat nur eins im Kopf: Er will fliegen! Als er den alten Elfen Athanor in der Scheune entdeckt und fängt, ist klar, welchen Wunsch er Nils erfüllen soll, um wieder frei zu kommen. Doch anstatt ihm Flügel zu verleihen, schrumpft der Elf den Jungen und fordert ihn auf, auf dem Rücken von Martin dem Hausgänserich zu fliegen. Als eine Schar hübscher Wildgänse vorüberzieht, kann Nils Martin tatsächlich davon überzeugen zusammen abzuheben. Schnell werden Nils und Martin zu einem unschlagbaren Team. Zusammen mit Akka, der erfahrenen Anführerin der Schar, Gorgo, dem Adler, der glaubt eine Gans zu sein, der gutmütigen Daunenfein und ihren streitsüchtigen Schwestern Goldauge und Flügelschön erleben sie spannende Abenteuer in allen Wetterlagen. Immer wieder ist ihnen der gefräßige Fuchs Smirre auf den Fersen. Und auch der Dunkle Elf und seine fiese Krähe Krobak haben es auf die Gänseschar abgesehen. Umso besser, dass die Gänse nun einen so schlauen Draufgänger wie Nils an ihrer Seite haben.

1 Bewertungen NSV 4500 - LI-LA-LAUT - Kartenspiel / Kinderspiel Laut und leise - schickt ihr den Fuchs auf seine Reise!

46 Spielkarten - 500g Spielkartenkarton, 1 Spielanleitung

ab 5 Jahren - 2-6 Spieler - ca. 10 Minuten

Autor: Reinhard Staupe

Grafik: Oliver Freudenreich

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x LI-LA-LAUT – Kartenspiel / Kinderspiel: Feingefühl ist ungeheuer wichtig für Kinder (und für Erwachsene natürlich auch)! Bei diesem ohrenstarken Gesräuschespiel, muss man genau das richtige Maß finden. Mal leise zischen wie eine Schlange, mal laut heulen wie ein Indianer und manchmal irgendwo dazwischen, klatschen oder trommeln. Nur wenn die Lautstärke exakt stimmt, fährt der Fuchs bis zur gewünschten Karte. Eine zauberhafte Spielidee!

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 490 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 20.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.