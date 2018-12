Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #2

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Versailles – Die komplette 3. Staffel: Louis hat der Giftaffäre ein Ende bereitet und den Krieg gegen Holland gewonnen. Es scheint, dass nichts seine Expansionspläne für sein Reich durchkreuzen und er seine Macht über ganz Europa behaupten kann. Aber seine Träume haben ihren Preis, den das Volk bereits teuer bezahlt hat. Uns so brodeln Unruhen in den Straßen von Paris. Auch in Versailles muss sich Louis neuen Herausforderungen stellen. Unter dem Einfluss seiner neuen Geliebten, Maintenon, wird Louis immer mehr zu einem absoluten Monarchen mit göttlicher Autorität. Sehr zum Missfallen vieler am Hof. Doch Louis duldet keinerlei Widerspruch, sei es vom Volk, den Protestanten oder vom Papst selbst. Dennoch schwebt in Form eine geheimnisvollen Gefangenen eine Bedrohung über Louis. Ein Mann, dessen Gesicht hinter einer eisernen Maske versteckt ist …

Jane: Jane hat immer davon geträumt, nach New York zu gehen, um hier ein aufregendes Leben als Künstlerin zu führen. Ihre holprigen Anfänge in der Stadt finanziert sie sich damit, dass sie als Babysitterin für Adele arbeitet, die einsame Tochter des ebenso reichen wie mysteriösen und gut aussehenden Geschäftsmanns Rochester. Seine dunkle Anziehungskraft und Janes Sympathie für Adele sorgen dafür, dass Jane in eine Welt voller Geheimnisse, Liebe, Intrigen und Gefahren gezogen wird, die über alles hinausgeht, was sie sich erträumt hat…

3x Durchsetzungsvermögen – privat und geschäftlich. Praxistraining: Viele Situationen im Beruf und im Alltag erfordern Durchsetzungskraft. Doch Menschen, die sich nicht durchSetzen, haben meist das Nachsehen: Sie werden öfter ausgenutzt, weniger ernst genommen oder respektiert als andere. Dieser Ratgeber zeigt, wie die Leser ihr Durchsetzungsvermögen erhöhen und ihre Interessen und Ziele besser erreichen können. Der Autor dieses Buches setzt dafür an der Individualität an. Er fragt zunächst nach dem Persönlichkeitstyp, nach der eigenen Motivation, der subjektiven Wahrnehmung. Erst durch eine ausführliche Selbstanalyse ist man in der Lage, als Person zu überzeugen und sich selbst zu beeinflussen. Anschließend werden die Techniken der Körpersprache, der Kommunikation, der Manipulation anschaulich beschrieben.

Schulcafé Pustekuchen 1: Die Mogelmuffins: Das Schulcafé „Pustekuchen“ ist die Rettungsinsel der Günter-Schule! Keine Lust auf die Hofpause? Alle Energie beim Ausdauerlauf verbraucht? Allergisch gegen Gräupchensuppe? Dann ab ins „Pustekuchen“! Dort serviert Tillis Großmutter Moma nicht nur Häppchen und Süßkram, sondern hilft auch bei Katastrophen aller Art wie geplatzten Turnhosengummis oder Notenstress.

Soul Classics in Symphony von Helmut Lotti: Zehn Jahre nach ‘Time To Swing’ widmet sich Helmut Lotti auf seinem neuen Album ‘Soul Classics In Symphony’ einem der faszinierendsten und aufregendsten Kapiteln der Musikgeschichte: der klassischen Soul-Musik. Mit der Veröffentlichung setzt der belgische Superstar jene Konzeptalbum-Reihe fort, die 1995 mit ‘Helmut Lotti goes Classic’ seinen Anfang genommen hatte. Der Longplayer, der u.a. die Vorabsingle ‘My Girl’ als auch diverse große Soul-Klassiker von ‘Wonderful World’ über ‘Easy’ bis hin zu ‘So You Win Again’ enthält, wurde zusammen mit dem Golden Symphonic Orchester eingespielt und erscheint am 28. September 2018. Ein spannender musikalischer Rückblick auf die Soul Ära!

Ballfieber: In Einfacher Sprache: Nick ist verrückt nach Fußball. Mit elf Jahren ging er zum ersten Mal zu einem Fußball-Spiel. Seitdem ist Fußball das Wichtigste in seinem Leben. Wichtiger als Arbeit oder Freunde. Er ist ein großer Fan vom Londoner Club Arsenal. Und obwohl Fußball nicht nur gute Seiten hat – ein großer Fan wird Nick immer bleiben. Ball-Fieber ist ein erstaunliches Buch über Fußball.Nicht nur für Fußballfans.

Assetto Corsa Ultimate Edition: Dies ist nicht nur ein Spiel – dies ist ein echter Rennsimulator! Spieler auf PlayStation 4 kommen in den Genuss des unverfälschten Fahrrealismus mit punktgenauer Präzision mit allen Fahrzeugen und Strecken, die jemals für das Spiel veröffentlicht wurden. Neben der aktualisierten Version von Assetto Corsa also auch das Prestige Pack, die drei Porsche Packs, die Packs Red, ReadyToRace und Japanese und dazu die Ferrari 70th Anniversary DLCs. Es stehen 178 perfekt zugeschnittene Fahrzeuge zur Auswahl, darunter auch Spezialeditionen, die in Zusammenarbeit mit den renommiertesten Fahrzeugherstellern reproduziert wurden, jedes einzelne sowohl in Sachen Charakteristiken wie auch Handling authentisch – entworfen mit Hilfe der realen Streckendaten und Telemetrie. Mit dabei sind Fahrzeuge von Ferrari, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini, McLaren, Praga, Corvette, Maserati, Lotus und mehr.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 02.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.