Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #19

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Iron Man: Bd. 1 (2. Serie): Die nächste Generation: Das junge Genie Riri Williams hat das Studium geschmissen und sich eine Hightech-Kampfrüstung gebaut. Da Tony Stark im Koma liegt, steht ihrer Zukunft als neue eiserne Heldin nichts mehr im Weg. Abgesehen davon vielleicht, dass sie absolut nicht bereit ist, in Iron Mans riesige Fußstapfen zu treten! Doch Schurken, Monster, Mutanten sowie die kriminelle Technopathin Tomoe und ihre Biohack-Ninja fragen nicht, ob Riri schon so weit ist, um die Welt zu beschützen. Zum Glück steht nicht nur Pepper Potts der Nachwuchsheldin zur Seite. Denn wer in die Zukunft durchstarten will, braucht den einen oder anderen Geist aus der Vergangenheit an seiner Seite…

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Deadpool: Bd. 4 (2. Serie): Schuss in den Ofen: Deadpool zeigt seine sentimentale Seite. Kann der vom Schicksal gebeutelte Söldner mit der großen Klappe einem jungen Menschen ausreden, sich das Leben zu nehmen, während er im Jahr 2099 versucht, seine Familie zu retten? Doch die Sorgen nehmen zu, als der personifizierte Wahn wieder ins Rampenlicht tritt. Madcap ist zurück – auf die schrecklichste Art, die man sich vorstellen kann. Hat der Schurke, der einst eine Stimme in Wade Wilsons Kopf war, einen Weg gefunden, den regenerierenden Degenerierten unter die Erde zu bringen? Oder führt er noch weit Schlimmeres im Schilde? Muss Deadpool am Ende seine Seele an den Teufel verkaufen, um seine Liebsten zu schützen?

12 Bewertungen CyberLink PowerDirector 16 Ultra Leistungsstarke Videoschnittlösung für alle Bedürfnisse

Umfangreiche Funktionalität und einfache Bedienung

Ideal für Familien-, Reise- oder Actionvideos

Volle Unterstützung von 360° Videomaterial

6 hochwertige Effektpakete und Plug-Ins

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x CyberLink PowerDirector 16 Ultra: PowerDirector bietet professionelle Videobearbeitung und -produktion für Videokünstler auf allen Ebenen. Egal ob Sie mit 360°, Ultra HD 4K oder den neuesten Online-Medienformaten arbeiten, PowerDirector bleibt die umfassendste Videobearbeitungslösung für jeden, egal ob Anfänger oder Profi.

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

4x Der sechste Kontinent: Dr. Abner Perry und sein Assistent David Innes wollen mithilfe einer gigantischen Bohrmaschine das Erdinnere erforschen. Was sie dort finden, übersteigt ihre kühnsten Vorstellungen: ein sechster Kontinent aus tiefschwarzen Höhlen und brodelnder Lava, der von gigantischen Monstern, Dinosauriern, einem urzeitlichen Menschenstamm und prähistorischen Vögeln mit telepathischen Fähigkeiten bewohnt wird. Das ist dann gar noch beängstigender als das schon bekannte Grauen an der Erdoberfläche! Dr. Perry und David stellen sich den Gefahren, auf der Suche nach einem Weg zurück nach oben…

Mophie 'Juice Pack' kabellose Ladehülle für Samsung Galaxy S9+, Schwarz Die Saft-Batterie liefert genug Energie, um die Lebensdauer Ihres Telefons auf bis zu 35 Stunden zu verlängern

Erhöhte Ecken bieten zusätzlichen Schutz vor zerkratzten und gerissenen Bildschirmen

Das dünne, leichte Design liegt so angenehm in Ihrer Hand, dass Sie vergessen, dass es eine eingebaute Batterie hat

Der stoßsichere Schutz bietet innen gummierte Stützpolster in einem Hartschalenkoffer

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

2x Mophie ‚Juice Pack‘ kabellose Ladehülle für Samsung Galaxy S9+: Schlankes Schutzgehäuse mit kabelloser Aufladung. Hergestellt für Samsung Galaxy S9 und Samsung Galaxy S9 +. Mophie Juice Pack Slim Batteriefach mit Wireless-Ladefunktion für Samsung Galaxy S9 Plus

35 Bewertungen Wer weiss denn sowas? Perfekte Umsetzung der TV-Show mit den Charakteren und Originalstimmen von Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton

30 komplette Shows mit mehr als 390 Fragen aus über 100 Kategorien und den aus der Show bekannten Antwortvideos

Ein-, Zwei-, Drei- oder Vier-Spieler Modus

Wähle selbst, an wessen Seite Du antreten möchtest - neben Bernhard Hoëcker, im Team Elton oder vielleicht doch lieber zusammen mit Deinen Freunden?

Erstelle Deinen eigenen Charakter aus einer Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

2x Wer weiss denn sowas?: Mit WER WEISS DENN SOWAS? – dem offiziellen Spiel zu einem der erfolgreichsten TV-Showformate Deutschlands, kannst Du nun Dein Wissen unter Beweis stellen. Spiele an der Seite von Elton, Bernhard Hoëcker oder mit bis zu drei Freunden spannende Duelle. 30 komplette Shows mit über 390 Fragen aus mehr als 100 Kategorien und den zugehörigen Antworten erwarten Dich. Die packenden Matches werden Dir alles abverlangen. Nicht selten wirst Du denken „Wer weiß denn sowas?“ – Oder weißt du, wobei die 20-20-20-Regel hilft?

Cafe Solaire Vol.26 Various, Cafe Solaire Vol.26

Clubstar (Soulfood)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 19.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

2x Cafe Solaire Vol.26: Voller Stolz präsentieren wir »Café Solaire 26«. Rechtzeitig vor dem Winterbeginn erwärmen wir Eure Seelen mit einer neuen Edition der Traditions-Compilation-Serie. In diesen schnelllebigen Zeiten, auch in der Musikbranche, ist es nicht alltäglich, dass sich eine Compilation Serie so lange auf dem Markt halten kann. Die erste Edition wurde 2001 veröffentlicht. Seitdem versprühen die »Café Solaire« Compilations südlichen Flair und beglücken Fans und Freunde anspruchsvoller elektronischer Musik. Wie von den vorherigen fünfundzwanzig Alben gewohnt, beinhaltet auch diese Doppel CD wieder smoothe und authentische Lounge und House Musik.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 530 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 19.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.