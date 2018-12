Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #18

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Batman: Dark Knight III – Die Übermenschen: Die Fortsetzung der Comic-Meilensteine BATMAN: DIE RÜCKKEHR DES DUNKLEN RITTERS und BATMAN: DER DUNKLE RITTER SCHLÄGT ZURÜCK Batman wurde seit Jahren nicht mehr gesehen und hat sich wie Superman und Wonder Woman aus dem Kampf gegen das Böse zurückgezogen. Gotham City und die Welt von Morgen brauchen ihren grimmigen Beschützer und seine alten Verbündeten jedoch dringender denn je im Angesicht von Polizeigewalt, Chaos und einer Invasion unaufhaltsamer Übermenschen, die die Menschheit bedrohen…

Iron Man: Bd. 3: Ein dunkles Geheimnis: Seine Rüstung macht den reichen Playboy, Visionär und Avenger Tony Stark zum gepanzerten Superhelden Iron Man. Die Suche nach seiner leiblichen Mutter führt Tony nun um die halbe Welt bis nach Bulgarien – und auf einen schonungslosen Konfrontationskurs: mit brutalen Waffenhändlern und Hightech-Killern, aber auch mit einem fast vergessenen Kapitel seiner eigenen Vergangenheit. Die wurde nämlich von einer schwierigen jungen Liebe und sogar der geheimen Regierungsbehörde SHIELD geprägt…

Der historische Flughafen Köln am Butzweilerhof Philipp Robien

Herausgeber: Edition Steffan

Gebundene Ausgabe: 60 Seiten

3x Der historische Flughafen Köln am Butzweilerhof: Er war Deutschlands zweitgrößter Flughafen, das Drehkreuz im Westen, ein wichtiger Standort der Deutschen Lufthansa und ein Stück großer Kölner Zeitgeschichte: Der Butzweilerhof in Köln-Ossendorf, der historische Flughafen Kölns. Seine Geschichte ist zwar nicht ganz vergessen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung längst nicht mehr so präsent, wie es der damaligen Bedeutung eigentlich entsprechen müsste.

56 Bewertungen Bad Samaritan - Im Visier des Killers Alive - Vertrieb und Marketing/DVD (05.10.2018)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 110 Minuten

David Tennant, Robert Sheehan, Kerry Condon, Jacqueline Byers, Lisa Brenner

Englisch, Deutsch

5x Bad Samaritan – Im Visier des Killers: Sean (ROBERT SHEEHAN) und Derek (CARLITO OLIVERO) haben eine einträgliche Geldquelle entdeckt: Der Eine parkt die schicken Autos der Gäste von Nino‘s Restaurant, der Andere bricht in die leeren Häuser ein, während die Eigentümer nichtsahnend im Restaurant speisen. Monatelang geht alles gut. Bis Sean in einem der luxuriösen Häuser eine junge Frau entdeckt, die in einer dunklen Kammer eingesperrt und angekettet ist. Er versucht die junge Frau zu befreien, doch Cale (DAVID TENNANT), der Besitzer, kehrt früher als erwartet zurück. In Panik flüchtet Sean, hinterlässt jedoch deutliche Spuren. Die Polizei hört sich Seans Geschichte mit großer Skepsis an: Schließlich ist er vorbestraft und Cale ein wohlhabender, vorbildlicher Bürger der Stadt. Dass sich hinter dieser Maske ein eiskalter Killer verbirgt, wird Sean und Derek allerdings bald klar. Denn Cale ist nun hinter ihnen her …

2x Kontor Top Of The Clubs-Biggest Hits Of MMXVIII: Deutschlands führende Dance-Marke präsentiert den ultimativen musikalischen Jahresrückblick. Die Kontor Top Of The Clubs – The Biggest Hits Of The Year MMXVIII versammelt die 69 grössten Dance-, Club- und Festival-Hits aus 2018 in einem fetten 3CD-Set. Das Ergebnis ist guter Club Sound im Nonstop-Mix, den es so auf keiner anderen Jahrescompilation zu hören gibt.

14 Bewertungen Wer weiss denn sowas? Perfekte Umsetzung der TV-Show mit den Charakteren und Originalstimmen von Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton

30 komplette Shows mit mehr als 390 Fragen aus über 100 Kategorien und den aus der Show bekannten Antwortvideos

Ein-, Zwei-, Drei- oder Vier-Spieler Modus

Wähle selbst, an wessen Seite Du antreten möchtest - neben Bernhard Hoëcker, im Team Elton oder vielleicht doch lieber zusammen mit Deinen Freunden?

Erstelle Deinen eigenen Charakter aus einer Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten

2x Wer weiss denn sowas?: Mit WER WEISS DENN SOWAS? – dem offiziellen Spiel zu einem der erfolgreichsten TV-Showformate Deutschlands, kannst Du nun Dein Wissen unter Beweis stellen. Spiele an der Seite von Elton, Bernhard Hoëcker oder mit bis zu drei Freunden spannende Duelle. 30 komplette Shows mit über 390 Fragen aus mehr als 100 Kategorien und den zugehörigen Antworten erwarten Dich. Die packenden Matches werden Dir alles abverlangen. Nicht selten wirst Du denken „Wer weiß denn sowas?“ – Oder weißt du, wobei die 20-20-20-Regel hilft? Nein?

Unlimited XX Kay Rush, Unlimited XX

Clubstar (Soulfood)

Audio CD

2x Unlimited XX: Soulstar Records präsentiert stolz die Doppel Compilation »KAY RUSH presents UNLIMITED XX«. Kay Rush ist seit den Achtzigern ein Superstar in Italien. Heutzutage arbeitet sie hauptsächlich als Radio DJ beim berühmten Sender »Radio Monte Carlo Network«. Beide Disks der »KAY RUSH« Doppel CD wurden von Kay Rush zusammengestellt.

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 310 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 18.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.