Mediennerd.de Adventskalender 2018: Auch in diesem Jahr bieten wir euch jeden Tag Gewinne. Sucht euch einfach einen Preis heraus und füllt am Ende das Teilnahmeformular aus. In den Lostopf springt jeder der das unten stehende Formular ausfüllt.

Mediennerd.de Adventskalender 2018 Tag #17

Und weiter gehts, auch heute sollte wieder für jeden Geschmack etwas mit dabei sein.

Letzte Aktualisierung am 16.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

The Infinity Crusade: Das ewige Paradies: Unzählige Male haben sich die Avengers, ihr mächtiger Verbündeter Adam Warlock und andere Helden gegen die Finsternis gestellt. Jetzt bekommen sie es jedoch mit der strahlenden Goddess und ihrem Feuer der Reinheit zu tun. Die Lichtgestalt will alles Böse auslöschen, was allerdings das Gleichgewicht des Universums zerstören würde. Für ihren gnadenlosen Kreuzzug rekrutiert sie Captain America, Spider-Man, Dr. Strange und viele mehr, die sie außerdem in ein wahres Paradies führt. Iron Man, Hulk und ihre verbliebenen Gefährten erwarten also allerhand Gegner, wenn sie die vernichtungswütige Göttin aufhalten wollen. Selbst der wahnsinnige Titan Thanos greift in die Schlacht ein, die über das Schicksal der gesamten Existenz entscheidet…

Letzte Aktualisierung am 16.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

The Infinity Gauntlet: Die ewige Fehde: Der wahnsinnige Titan Thanos wird dank des Handschuhs mit den Infinity-Steinen zum mächtigsten Wesen im gesamten Universum, das sich nun seinem Willen beugen muss. Um Mistress Death seine Liebe zu beweisen, löscht Thanos sogar die Hälfte allen Lebens im Kosmos aus. Für den verzweifelten Versuch, den finsteren Giganten in einer gewaltigen Schlacht doch noch irgendwie aufzuhalten, tun sich Helden wie Captain America, Iron Man, Thor, Dr. Strange, Spider-Man, Drax, Wolverine und Hulk sogar mit dem Schurken Dr. Doom zusammen. Selbst die kosmischen Götter ziehen gegen Thanos und das drohende Verhängnis in den Krieg.

3 Bewertungen Astronauten: Eine Familiengeschichte Gerhard Thiele, Insa Thiele-Eich

Herausgeber: Komplett Media GmbH

Auflage Nr. 1 (10.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 240 Seiten

Letzte Aktualisierung am 16.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x Astronauten: Eine Familiengeschichte: Astronaut, der klassische Jungentraum? Dass selbstverständlich auch Mädchen von der Schwerelosigkeit träumen zeigt Insa Thiele-Eich, die bei der Initiative »Die Astronautin« aus über 400 Bewerberinnen als eine von zwei Finalistinnen ausgewählt wurde. Ihr Kindheitstraum – neben Mutter und Lehrerin – war Astronautin. Ihr Vater Gerhard Thiele konnte diesen Traum schon verwirklichen. Er war als einer von elf Deutschen bereits im Jahr 2000 im All. In ihrem Buch geben die beiden einen Einblick in ihre ungewöhnliche Familiengeschichte zwischen Schule und Astronautentraining bei der NASA. Sie diskutieren über die Frauenquote, den Alltag eines Astronauten und die Zukunft der Raumfahrt. Und: Sie erzählen von ihrem Traum vom All und der Demut, ihn leben zu dürfen.

Letzte Aktualisierung am 16.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x The Swell – Wenn die Deiche brechen: Eine packende, sehr realistisch inszenierte Dramaserie über den Überlebenskampf nach einem katastrophalen Supersturm, der halb Belgien und die Niederlanden überflutet. Ein beängstigendes Szenario beginnt…

Letzte Aktualisierung am 16.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Death in Paradise – Sammelbox 1 – Staffel 1-3: Saint-Marie ist einer der schöne Urlaubskulissen der Welt. Kristallklares Wasser, weißer Sand, karibischer Flair und herrlich entspannte Menschen. Doch immer wieder ziehen dunkle Wolken über der wunderschönen Insel auf …

Letzte Aktualisierung am 16.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

3x Der Luna-Effekt (Ein Fall für Jeremy Logan, Band 5): Ein scharrendes Geräusch, ein fauliger Geruch. Das ist das Letzte, was David Palmer wahrnimmt, ehe er stirbt. Kurz darauf wird die Leiche des Wanderers am Fuß des Desolation Mountain aufgefunden, abgelegt in einer Vollmondnacht und bis zur Unkenntlichkeit zerfleischt. Wie der Enigmatologe Jeremy Logan erfährt, ist Palmer nicht der erste Tourist, der in den dunklen Wäldern des Adirondacks Nationalparks auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Für die Einheimischen liegt auf der Hand, wer für die Morde verantwortlich ist: Die sonderbare Blakeney-Familie, um die sich seit Jahren Gerüchte ranken. Von dunklen Ritualen ist die Rede, von verdorbenem Blut – und von Werwölfen. Aber dann entdeckt Logan ein Labor mitten im Wald. Und stößt auf ein Geheimnis, das ebenso unglaublich wie gefährlich ist …

Gesamtwert aller Preise beträgt heute: ca. 240 EUR

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 17.12.2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.